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«Ми цим не пишаємося»: Володимир Зеленський заявив про тисячі ліквідованих росіян із відеопідтвердженням

Війна безпілотників у дії: Президент України озвучив червневу статистику знищення ворога на засіданні НАТО

7 липня 2026, 18:22
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Недилько Ксения

Сили оборони України лише протягом червня знищили майже 28 тисяч російських окупантів, причому щодо кожного ліквідованого загарбника українська сторона має чіткі відеодокази. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Форумі оборонних індустрій НАТО, наголосивши на ключовій ролі безпілотних технологій у сучасних бойових діях.

«Ми цим не пишаємося»: Володимир Зеленський заявив про тисячі ліквідованих росіян із відеопідтвердженням

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У своєму зверненні до міжнародних партнерів Глава держави акцентував на тому, як сильно змінився характер ведення бойових дій. Головним інструментом стримування російської навали стали роботизовані системи, які дозволяють не лише ефективно ліквідовувати живу силу ворога, а й детально фіксувати результати ударів.

"Лише в червні було знищено майже 28 тисяч російських солдатів, і щодо кожного з них ми маємо відеопідтвердження, — повідомив Володимир Зеленський західним союзникам. — Переважну більшість було уражено дронами".

Така статистика демонструє колосальний масштаб задіяння безпілотної авіації, яка наразі компенсує дефіцит інших видів озброєння на передовій.

Водночас Президент підкреслив, що демонстрація подібних цифр та відеоматеріалів є не проявом хвастощів, а жорстокою необхідністю. Україна прагне наочно показати світовій спільноті, з якими викликами щодня стикаються її захисники.

"Відверто кажучи, ми цим не пишаємося, — щиро зізнався лідер держави. — Ми говоримо про це, щоб показати, який вигляд має сучасна війна – війна, яку ми не починали, але яку змушені вести, щоб захистити нашу країну".

Ця промова на Форумі оборонних індустрій НАТО стала черговим закликом до іноземних виробників зброї об'єднувати зусилля з Україною, яка на практиці доводить ефективність новітніх військових технологій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація на Східному фронті наближається до критичної межі, а потенційна втрата Костянтинівки загрожує створити ризик глибокого напівоточення для українських сил у Часовому Яру.



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