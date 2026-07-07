Силы обороны Украины только в течение июня уничтожили почти 28 тысяч российских оккупантов, причем по каждому ликвидированному захватчику украинская сторона имеет четкие видеодоказательства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Форуме оборонных индустрий НАТО, отметив ключевую роль беспилотных технологий в современных боевых действиях.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем обращении к международным партнерам Глава государства акцентировал внимание на том, как сильно изменился характер ведения боевых действий. Главным инструментом сдерживания российского нашествия стали роботизированные системы, позволяющие не только эффективно ликвидировать живую силу врага, но и подробно фиксировать результаты ударов.

"Только в июне было уничтожено почти 28 тысяч российских солдат, и по каждому из них у нас есть видеоподтверждение, — сообщил Владимир Зеленский западным союзникам. — Подавляющее большинство было поражено дронами".

Такая статистика демонстрирует колоссальный масштаб задействования беспилотной авиации, компенсирующей пока дефицит других видов вооружения на передовой.

В то же время Президент подчеркнул, что демонстрация подобных цифр и видеоматериалов не проявление хвастовства, а жестокая необходимость. Украина стремится наглядно показать мировому сообществу, с какими вызовами ежедневно сталкиваются его защитники.

"Откровенно говоря, мы этим не гордимся, — искренне признался лидер государства. — Мы говорим об этом, чтобы показать, как выглядит современная война – война, которую мы не начинали, но которую вынуждены вести, чтобы защитить нашу страну".

Эта речь на Форуме оборонных индустрий НАТО стала очередным призывом к иностранным производителям оружия объединять усилия с Украиной, которая на практике доказывает эффективность новейших военных технологий.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что ситуация на Восточном фронте приближается к критическому пределу, а потенциальная потеря Константиновки грозит создать риск глубокого полуокружения для украинских сил в Часовом Яру.



