Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генерал-майором Євгеном Хмарою – новим тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Служби безпеки України, під час якої було обговорено поточні та майбутні операції Служби безпеки України. Глава держави анонсував посилення тиску на агресора.

«Ми будемо і надалі послаблювати ворога»: Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

"Хороші є результати. Я погодив нову роботу служби, нові бойові операції. Ми будемо і надалі послаблювати ворога", — заявив Президент.

Успішні удари по стратегічних об'єктах

Окрему увагу у зверненні було приділено результативній роботі українських захисників у тилу ворога. Президент подякував воїнам за здатність вражати навіть найбільш захищені та складні цілі.

"Хочу подякувати їм за вміння дістати навіть таких об'єктів, як полігон для запуску "орєшників". Наші фламінго відпрацювали", — підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація на передовій та втрати ворога

Попри екстремальні погодні умови та низькі температури, українські підрозділи продовжують ефективно нищити живу силу окупантів. За словами Президента, інтенсивність ураження ворога залишається на стабільно високому рівні.

"Відчутні результати і у підрозділів на передовій. Попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів. В січні вдалося втримати результат по ураженню окупанта", — зазначив він.

Зокрема, було озвучено статистику втрат російської армії за останні місяці:

Грудень: 35 тисяч вбитих та важко поранених окупантів.

Січень: 30 тисяч.

На завершення Президент наголосив, що українські позиції залишаються непохитними, та подякував кожному, хто працює і б'ється заради держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров оприлюднив комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, які відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ). У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.