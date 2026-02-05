logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент «Ми будемо і надалі послаблювати ворога»: Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

«Ми будемо і надалі послаблювати ворога»: Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

30 тисяч окупантів за січень: Зеленський розповів про втрати ворога та нові плани СБУ

5 лютого 2026, 20:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генерал-майором Євгеном Хмарою – новим тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Служби безпеки України, під час якої було обговорено поточні та майбутні операції Служби безпеки України. Глава держави анонсував посилення тиску на агресора.

«Ми будемо і надалі послаблювати ворога»: Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

«Ми будемо і надалі послаблювати ворога»: Володимир Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

"Хороші є результати. Я погодив нову роботу служби, нові бойові операції. Ми будемо і надалі послаблювати ворога", — заявив Президент.

Успішні удари по стратегічних об'єктах

Окрему увагу у зверненні було приділено результативній роботі українських захисників у тилу ворога. Президент подякував воїнам за здатність вражати навіть найбільш захищені та складні цілі.

"Хочу подякувати їм за вміння дістати навіть таких об'єктів, як полігон для запуску "орєшників". Наші фламінго відпрацювали", — підкреслив Володимир Зеленський.

Ситуація на передовій та втрати ворога

Попри екстремальні погодні умови та низькі температури, українські підрозділи продовжують ефективно нищити живу силу окупантів. За словами Президента, інтенсивність ураження ворога залишається на стабільно високому рівні.

"Відчутні результати і у підрозділів на передовій. Попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів. В січні вдалося втримати результат по ураженню окупанта", — зазначив він.

Зокрема, було озвучено статистику втрат російської армії за останні місяці:

Грудень: 35 тисяч вбитих та важко поранених окупантів.

Січень: 30 тисяч.

На завершення Президент наголосив, що українські позиції залишаються непохитними, та подякував кожному, хто працює і б'ється заради держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров оприлюднив комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, які відбулися 4–5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ). У зустрічі взяли участь делегації України, Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини