Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генерал-майором Евгением Хмарой – новым временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, во время которой были обсуждены текущие и будущие операции Службы безопасности Украины. Глава государства анонсировал усиление давления на агрессора.

«Мы будем и дальше ослаблять врага»: Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ

"Хорошие результаты. Я согласовал новую работу службы, новые боевые операции. Мы будем и дальше ослаблять врага", — заявил Президент.

Успешные удары по стратегическим объектам

Особое внимание в обращении было уделено результативной работе украинских защитников в тылу врага. Президент поблагодарил воинов за способность поражать даже самые защищенные и сложные цели.

"Хочу поблагодарить их за умение достать даже такие объекты, как полигон для запуска "орешников". Наши "фламинго" отработали", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация на передовой и потери врага

Несмотря на экстремальные погодные условия и низкие температуры, украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать живую силу оккупантов. По словам президента, интенсивность поражения врага остается на стабильно высоком уровне.

"Ощутимые результаты и у подразделений на передовой. Несмотря на очень неблагоприятную погоду, необычайный холод и многие другие сложности. В январе удалось удержать результат по поражению оккупанта", – отметил он.

В частности, была озвучена статистика потерь российской армии за последние месяцы:

Декабрь: 35 тысяч убитых и тяжело раненых оккупантов.

Январь: 30 тысяч.

В завершение Президент подчеркнул, что украинские позиции остаются непоколебимыми, и поблагодарил каждого, кто работает и дерется ради государства.

