logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент «Мы будем и дальше ослаблять врага»: Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы будем и дальше ослаблять врага»: Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ

30 тысяч оккупантов за январь: Зеленский рассказал о потерях врага и новых планах СБУ

5 февраля 2026, 20:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генерал-майором Евгением Хмарой – новым временным исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, во время которой были обсуждены текущие и будущие операции Службы безопасности Украины. Глава государства анонсировал усиление давления на агрессора.

«Мы будем и дальше ослаблять врага»: Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ

«Мы будем и дальше ослаблять врага»: Владимир Зеленский согласовал новые боевые операции СБУ

"Хорошие результаты. Я согласовал новую работу службы, новые боевые операции. Мы будем и дальше ослаблять врага", — заявил Президент.

Успешные удары по стратегическим объектам

Особое внимание в обращении было уделено результативной работе украинских защитников в тылу врага. Президент поблагодарил воинов за способность поражать даже самые защищенные и сложные цели.

"Хочу поблагодарить их за умение достать даже такие объекты, как полигон для запуска "орешников". Наши "фламинго" отработали", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация на передовой и потери врага

Несмотря на экстремальные погодные условия и низкие температуры, украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать живую силу оккупантов. По словам президента, интенсивность поражения врага остается на стабильно высоком уровне.

"Ощутимые результаты и у подразделений на передовой. Несмотря на очень неблагоприятную погоду, необычайный холод и многие другие сложности. В январе удалось удержать результат по поражению оккупанта", – отметил он.

В частности, была озвучена статистика потерь российской армии за последние месяцы:

Декабрь: 35 тысяч убитых и тяжело раненых оккупантов.

Январь: 30 тысяч.

В завершение Президент подчеркнул, что украинские позиции остаются непоколебимыми, и поблагодарил каждого, кто работает и дерется ради государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров обнародовал коммюнике по итогам трехсторонних мирных переговоров, состоявшихся 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Во встрече приняли участие делегации Украины, США и Российской Федерации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости