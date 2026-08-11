Ноябрь станет переломным: эксперт назвал угрожающие моменты для Зеленского

Перед осенним сезоном в Украине обостряются внутренние процессы. Остроты добавляют и прогнозы на следующую зиму, которая, вероятно, будет самой сложной, учитывая прошлые повреждения энергосистемы и отсутствие у Украины антибаллистики.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Политолог Игорь Рейтерович рассказал о возможном переломном моменте уже осенью. По его словам, начинают распространяться странные слухи об определенных процессах, которые должны состояться в ноябре. Выборы, не выборы, возможно, какие-то внутренние истории, пояснил он, и отметил, что это сейчас активно обсуждается.

Указал он и на определенную цикличность с протестами, однако подчеркнул, что в этом году ситуация сильно отличается от прошлогодней. Отметил, что когда выходит президент и рассказывает о ситуации с ТЭС, что ни одной уцелевшей не осталось, с одной стороны это хорошо. Однако, по его словам, вопросы у общества будут другие – а что сделала власть, ведь она наделена всеми полномочиями.

"Это реально порождает панические настроения — вывозить детей маленьких, не вывозить. На пятый год войны об этом начинают говорить. В предыдущие годы такого и близко не было. Здесь или власти уже начинают всех готовить к тому, что они что-то не успели там сделать. Это и потом, чтобы не говорили, мы вас не предупреждали", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что это совершенно не снимает тот факт, что абсолютная вина за подобную ситуацию исключительно на стороне России. Однако должна быть и ответная реакция власти, что и вызывает определенные вопросы.

"Этот ноябрь как раз может быть несколько иным, потому что и с рейтингами доверия не все уже так хорошо, как было раньше. И этот кадровый, управленческий кризис на самом деле еще не закончился. Нам на 14 августа обещают какие-то массовые протесты. Затем 18 августа — важный очень момент, что президент будет делать с Министерством обороны и как на это будет реагировать Верховная Рада”, – отметил Рейтерович.

Политолог подытожил, что Украина приближается к тому, что может определить дальнейшее движение. И, по его словам, это не обязательно только внешняя политика, это могут быть и внутренние процессы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о трех сценариях прохождения зимы.



