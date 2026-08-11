Ноябрь станет переломным: эксперт назвал угрожающие моменты для Зеленского

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Кречмаровская Наталия
Перед осенним сезоном в Украине обостряются внутренние процессы. Остроты добавляют и прогнозы на следующую зиму, которая, вероятно, будет самой сложной, учитывая прошлые повреждения энергосистемы и отсутствие у Украины антибаллистики.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политолог Игорь Рейтерович рассказал о возможном переломном моменте уже осенью. По его словам, начинают распространяться странные слухи об определенных процессах, которые должны состояться в ноябре. Выборы, не выборы, возможно, какие-то внутренние истории, пояснил он, и отметил, что это сейчас активно обсуждается.
Указал он и на определенную цикличность с протестами, однако подчеркнул, что в этом году ситуация сильно отличается от прошлогодней. Отметил, что когда выходит президент и рассказывает о ситуации с ТЭС, что ни одной уцелевшей не осталось, с одной стороны это хорошо. Однако, по его словам, вопросы у общества будут другие – а что сделала власть, ведь она наделена всеми полномочиями.
Он подчеркнул, что это совершенно не снимает тот факт, что абсолютная вина за подобную ситуацию исключительно на стороне России. Однако должна быть и ответная реакция власти, что и вызывает определенные вопросы.
Политолог подытожил, что Украина приближается к тому, что может определить дальнейшее движение. И, по его словам, это не обязательно только внешняя политика, это могут быть и внутренние процессы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о трех сценариях прохождения зимы.