1500 гривень кожному: Зеленський готує масову виплату для мільйонів українців

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки українців на тлі економічного тиску та нестабільності на паливному ринку. Йдеться про одноразову доплату для мільйонів громадян і компенсації витрат на пальне.

Гроші. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, відповідні програми уряд має підготувати найближчим часом. До роботи залучені прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр Денис Шмигаль, а також міністри Олексій Соболев і Денис Улютін.

Однією з ключових ініціатив стане спеціальна доплата для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу. Програму має підготувати Міністерство соціальної політики вже на квітень. Очікується, що виплату у розмірі 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців.

У президентській команді наголошують, що гроші надходитимуть без додаткових заяв чи бюрократичних процедур. Нарахування планують проводити автоматично для тих громадян, чий рівень доходів свідчить про необхідність державної підтримки.

Крім того, уряд готує окрему програму допомоги через стрімке подорожчання пального. Причиною стало скорочення пропозиції нафти на світових ринках через загострення ситуації навколо Іран.

Міністерства економіки та енергетики повинні розробити механізм компенсації частини витрат для споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу. Підтримка працюватиме через систему кешбеку, що дозволить українцям повертати частину витрачених на пальне коштів.

Президент доручив уряду вже найближчими днями завершити розробку деталей програм і представити їх суспільству. У владі підкреслюють, що нові виплати мають стати швидкою відповіддю держави на економічні виклики та допомогти мільйонам українців пережити складний період.

