logo_ukra

BTC/USD

69966

ETH/USD

2055.79

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент 1500 гривень кожному: Зеленський готує масову виплату для мільйонів українців
commentss НОВИНИ Всі новини

1500 гривень кожному: Зеленський готує масову виплату для мільйонів українців

Через паливну кризу та соціальний тиск влада запускає нові програми підтримки: гроші обіцяють нарахувати автоматично без бюрократії

12 березня 2026, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові програми фінансової підтримки українців на тлі економічного тиску та нестабільності на паливному ринку. Йдеться про одноразову доплату для мільйонів громадян і компенсації витрат на пальне.

1500 гривень кожному: Зеленський готує масову виплату для мільйонів українців

Гроші. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, відповідні програми уряд має підготувати найближчим часом. До роботи залучені прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр Денис Шмигаль, а також міністри Олексій Соболев і Денис Улютін.

Однією з ключових ініціатив стане спеціальна доплата для пенсіонерів та людей, які отримують соціальну допомогу. Програму має підготувати Міністерство соціальної політики вже на квітень. Очікується, що виплату у розмірі 1500 гривень отримають щонайменше 13 мільйонів українців.

У президентській команді наголошують, що гроші надходитимуть без додаткових заяв чи бюрократичних процедур. Нарахування планують проводити автоматично для тих громадян, чий рівень доходів свідчить про необхідність державної підтримки.

Крім того, уряд готує окрему програму допомоги через стрімке подорожчання пального. Причиною стало скорочення пропозиції нафти на світових ринках через загострення ситуації навколо Іран.

Міністерства економіки та енергетики повинні розробити механізм компенсації частини витрат для споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу. Підтримка працюватиме через систему кешбеку, що дозволить українцям повертати частину витрачених на пальне коштів.

Президент доручив уряду вже найближчими днями завершити розробку деталей програм і представити їх суспільству. У владі підкреслюють, що нові виплати мають стати швидкою відповіддю держави на економічні виклики та допомогти мільйонам українців пережити складний період.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні знайшли вчительку, якій платять 6 тисяч доларів в місяць: про кого йдеться.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18289
Теги:

Новини

Всі новини