1500 гривен каждому: Зеленский готовит массовую выплату для миллионов украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые программы финансовой поддержки украинцев на фоне экономического давления и нестабильности на топливном рынке. Речь идет об одноразовой доплате для миллионов граждан и компенсации расходов на горючее.

Деньги. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, соответствующие программы правительство должно подготовить в ближайшее время. К работе привлечены премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Денис Шмигаль, а также министры Алексей Соболев и Денис Улютин.

Одной из ключевых инициатив станет специальная доплата для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь. Программу должно подготовить Министерство социальной политики уже на апрель. Ожидается, что выплату в размере 1500 гривен получат не менее 13 миллионов украинцев.

В президентской команде отмечают, что деньги будут поступать без дополнительных заявлений или бюрократических процедур. Начисление планируется проводить автоматически для тех граждан, чей уровень доходов свидетельствует о необходимости государственной поддержки.

Кроме того, правительство готовит отдельную программу помощи из-за стремительного подорожания горючего. Причиной стало сокращение предложения нефти на мировых рынках из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

Министерства экономики и энергетики должны создать механизм компенсации части расходов для потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа. Поддержка будет работать через систему кэшбека, что позволит украинцам возвращать часть израсходованных на горючее средств.

Президент поручил правительству уже в ближайшие дни завершить разработку деталей программ и представить их обществу. Во власти подчеркивают, что новые выплаты должны стать скорым ответом государства на экономические вызовы и помочь миллионам украинцев пережить сложный период.

