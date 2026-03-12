logo

BTC/USD

69966

ETH/USD

2055.79

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент 1500 гривен каждому: Зеленский готовит массовую выплату для миллионов украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

1500 гривен каждому: Зеленский готовит массовую выплату для миллионов украинцев

Из-за топливного кризиса и социального давления власти запускают новые программы поддержки: деньги обещают начислить автоматически без бюрократии

12 марта 2026, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые программы финансовой поддержки украинцев на фоне экономического давления и нестабильности на топливном рынке. Речь идет об одноразовой доплате для миллионов граждан и компенсации расходов на горючее.

1500 гривен каждому: Зеленский готовит массовую выплату для миллионов украинцев

Деньги. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, соответствующие программы правительство должно подготовить в ближайшее время. К работе привлечены премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Денис Шмигаль, а также министры Алексей Соболев и Денис Улютин.

Одной из ключевых инициатив станет специальная доплата для пенсионеров и людей, получающих социальную помощь. Программу должно подготовить Министерство социальной политики уже на апрель. Ожидается, что выплату в размере 1500 гривен получат не менее 13 миллионов украинцев.

В президентской команде отмечают, что деньги будут поступать без дополнительных заявлений или бюрократических процедур. Начисление планируется проводить автоматически для тех граждан, чей уровень доходов свидетельствует о необходимости государственной поддержки.

Кроме того, правительство готовит отдельную программу помощи из-за стремительного подорожания горючего. Причиной стало сокращение предложения нефти на мировых рынках из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

Министерства экономики и энергетики должны создать механизм компенсации части расходов для потребителей дизеля, бензина и автомобильного газа. Поддержка будет работать через систему кэшбека, что позволит украинцам возвращать часть израсходованных на горючее средств.

Президент поручил правительству уже в ближайшие дни завершить разработку деталей программ и представить их обществу. Во власти подчеркивают, что новые выплаты должны стать скорым ответом государства на экономические вызовы и помочь миллионам украинцев пережить сложный период.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине нашли учительницу, которой платят 6 тысяч долларов в месяц: о ком идет речь.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18289
Теги:

Новости

Все новости