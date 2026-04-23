90 мільярдів на кону: Зеленський розкрив терміни, коли Україна чекає перші гроші від ЄС

Кошти підуть на фронт і соціалку, а Київ паралельно тисне на нові санкції проти Росії

23 квітня 2026, 14:21
Кравцев Сергей

Україна розраховує вже найближчим часом отримати перший транш із масштабного пакета фінансової допомоги Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро. Як заявив президент Володимир Зеленський, кошти можуть надійти наприкінці травня або на початку червня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, Київ прискорює всі необхідні процедури, щоб максимально швидко наблизити виділення фінансування. Влада розраховує, що перший транш стане критично важливим ресурсом як для фронту, так і для підтримки економічної стабільності.

Очікується, що значна частина коштів буде спрямована на забезпечення армії, включно з розвитком виробництва дронів і систем радіоелектронної боротьби. Також фінансування планують використати для соціальної підтримки громадян і закупівлі дефіцитного озброєння у міжнародних партнерів.

Паралельно Україна посилює дипломатичний тиск на ЄС щодо нових обмежень проти Москви. Зеленський наполягає на якнайшвидшому ухваленні 20-го пакета санкцій, який має вдарити по енергетичному сектору РФ і так званому "тіньовому флоту", що допомагає обходити обмеження.

Президент підкреслив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання у встановлені терміни, і очікує аналогічної рішучості від партнерів. У Києві розраховують не лише на розблокування нового пакета санкцій, а й на подальше посилення економічного тиску на Росію.

Таким чином, найближчі тижні можуть стати визначальними: фінансова підтримка ЄС і нові санкції здатні суттєво вплинути як на ситуацію на фронті, так і на економічну стійкість України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 90 млрд євро для України: на що першочергово підуть гроші.




