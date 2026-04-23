90 миллиардов на кону: Зеленский раскрыл сроки, когда Украина ждет первые деньги от ЕС

Украина рассчитывает уже в ближайшее время получить первый транш из масштабного пакета финансовой помощи Европейского Союза в 90 млрд евро. Как заявил президент Владимир Зеленский, средства могут поступить в конце мая или начале июня.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, Киев ускоряет все необходимые процедуры, чтобы максимально быстро приблизить выделение финансирования. Власти рассчитывают, что первый транш станет критически важным ресурсом как для фронта, так и для поддержания экономической стабильности.

Ожидается, что значительная часть средств будет направлена на обеспечение армии, включая развитие производства дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Также финансирование планируется использовать для социальной поддержки граждан и закупки дефицитного вооружения у международных партнеров.

Параллельно Украина усиливает дипломатическое давление на ЕС по поводу новых ограничений против Москвы. Зеленский настаивает на скорейшем принятии 20-го пакета санкций, который должен ударить по энергетическому сектору РФ и так называемому "теневому флоту", помогающему обходить ограничения.

Президент подчеркнул, что Украина выполнила все взятые на себя обязательства в установленные сроки и ожидает аналогичной решимости от партнеров. В Киеве рассчитывают не только на разблокировку нового пакета санкций, но и на дальнейшее усиление экономического давления на Россию.

Таким образом, в ближайшие недели могут стать определяющими: финансовая поддержка ЕС и новые санкции способны существенно повлиять как на ситуацию на фронте, так и на экономическую устойчивость Украины.

