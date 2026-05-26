Курйоз на саміті в Києві: Зеленський дотепно відповів на заяви білоруського диктатора

Недилько Ксения
Під час виступу на масштабному міжнародному заході в українській столиці Президент України Володимир Зеленський з іронією прокоментував нещодавні публічні заяви самопроголошеного очільника Білорусі щодо необхідності відновлення прямих контактів. Глава держави перетворив спробу політичного тиску з боку Мінська на курйозну ситуацію, продемонструвавши, кого саме Україна вважає легітимним представником білоруського народу.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Звертаючись до учасників IV Міжнародного саміту міст та регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність", український лідер згадав про риторику керівника сусіднього режиму.
"Недавно Лукашенко сказав, що президентам України і Білорусі вже пора зустрітися", — зазначив Володимир Зеленський.
Вимовивши ці слова, Президент красномовно повернувся і кивнув у бік лідерки білоруських демократичних сил Світлани Тихановської, яка перебувала серед високопоставлених гостей у залі засідань. Опозиційна політикиня оцінила жарт і відповіла на цей жест посмішкою та сміхом.
"Так цікаво вийшло", — з посмішкою продовжив свій виступ Глава держави, підкреслюючи символічність моменту, — "сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська".
Цей публічний діалог став чітким дипломатичним сигналом про те, що офіційний Київ відкидає будь-які кулуарні пропозиції Олександра Лукашенка та продовжує тримати курс на підтримку вільних громадян Білорусі, які виступають проти російської військової експансії.
