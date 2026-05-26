Курйоз на саміті в Києві: Зеленський дотепно відповів на заяви білоруського диктатора

Під час виступу на масштабному міжнародному заході в українській столиці Президент України Володимир Зеленський з іронією прокоментував нещодавні публічні заяви самопроголошеного очільника Білорусі щодо необхідності відновлення прямих контактів. Глава держави перетворив спробу політичного тиску з боку Мінська на курйозну ситуацію, продемонструвавши, кого саме Україна вважає легітимним представником білоруського народу.

Звертаючись до учасників IV Міжнародного саміту міст та регіонів "Партнерство. Стійкість. Готовність", український лідер згадав про риторику керівника сусіднього режиму.

"Недавно Лукашенко сказав, що президентам України і Білорусі вже пора зустрітися", — зазначив Володимир Зеленський.

Вимовивши ці слова, Президент красномовно повернувся і кивнув у бік лідерки білоруських демократичних сил Світлани Тихановської, яка перебувала серед високопоставлених гостей у залі засідань. Опозиційна політикиня оцінила жарт і відповіла на цей жест посмішкою та сміхом.

"Так цікаво вийшло", — з посмішкою продовжив свій виступ Глава держави, підкреслюючи символічність моменту, — "сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська".

Цей публічний діалог став чітким дипломатичним сигналом про те, що офіційний Київ відкидає будь-які кулуарні пропозиції Олександра Лукашенка та продовжує тримати курс на підтримку вільних громадян Білорусі, які виступають проти російської військової експансії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські військові розробили чіткий план дій на випадок розширення агресії з боку північного сусіда. Командування новоствореного роду військ запевнило, що оборонні сили мають детальний перелік стратегічних об'єктів на ворожій території і готові до рішучої вогневої відповіді.