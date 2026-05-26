Курьез на саммите в Киеве: Зеленский остроумно ответил на заявления белорусского диктатора

Выступая на масштабном международном мероприятии в украинской столице, Президент Украины Владимир Зеленский с иронией прокомментировал недавние публичные заявления самопровозглашенного главы Беларуси о необходимости возобновления прямых контактов. Глава государства превратил попытку политического давления со стороны Минска в курьезную ситуацию, продемонстрировав, кого именно Украина считает легитимным представителем белорусского народа.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Обращаясь к участникам IV Международного саммита городов и регионов Партнерство. Устойчивость. Готовность", украинский лидер вспомнил о риторике руководителя соседнего режима.

"Недавно Лукашенко сказал, что президентам Украины и Беларуси уже пора встретиться", — отметил Владимир Зеленский.

Произнеся эти слова, Президент красноречиво повернулся и кивнул в сторону находившейся среди высокопоставленных гостей в зале заседаний лидера белорусских демократических сил Светланы Тихановской. Оппозиционная политик оценила шутку и ответила на этот жест улыбкой и смехом.

"Так интересно получилось", — с улыбкой продолжил свое выступление Глава государства, подчеркивая символичность момента, — "сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская".

Этот публичный диалог стал четким дипломатическим сигналом о том, что официальный Киев исключает любые кулуарные предложения Александра Лукашенко и продолжает держать курс в поддержку свободных граждан Беларуси, выступающих против российской военной экспансии.

