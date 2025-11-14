Корупційний скандал набирає обертів: Зеленський анонсував кадрові рішення

Глава української держави Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко зазначив, що з результатами аудиту державних компаній, які анонсували після розслідування НАБУ, будуть кадрові рішення. Про це український лідер сам написав на своїй сторінці у Telegram.

Корупційний скандал в енергетиці

"Прем'єр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування. З урахуванням результатів будуть і кадрові рішення", – зазначив президент.

Володимир Зеленський також наголосив, що результатами аудиту ділитимуться з ключовими партнерами України за кордоном.

Президент додав, прозорість у державних компаніях та відсутність будь-яких схем має бути гарантовано.

За його словами, він поговорив із главою уряду також про кадрові зміни в Кабміні. Наразі Володимир Зеленський чекає, що Юлія Свириденко запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції.

