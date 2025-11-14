Коррупционный скандал набирает обороты: Зеленский анонсировал кадровые решения

Глава украинского государства Зеленский во время встречи с премьер--министром Юлией Свириденко отметил, что с результатами аудита государственных компаний, которые анонсировали после расследования НАБУ, будут кадровые решения. Об этом украинский лидер сам написал на своей странице в Telegram.

Коррупционный скандал в энергетике

"Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях, и мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования. С учетом результатов будут и кадровые решения", – отметил президент.

Владимир Зеленский также акцентировал, что результатами аудита будут делиться с ключевыми партнерами Украины за рубежом.

Президент добавил, прозрачность в государственных компаниях и отсутствие любых схем должно быть гарантировано.

По его словам, он поговорил с главой правительства также о кадровых изменениях в Кабмине. Теперь Владимир Зеленский ждет, что Юлия Свириденко предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции.

