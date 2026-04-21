Конфликт на Банковой: Зеленский якобы разрешил игнорировать поручения Буданова

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о серьезных внутренних противоречиях в Офисе Президента. По его данным, между Владимиром Зеленским и нынешним главой ОП Кириллом Будановым (возглавившим ведомство в начале 2026 года) наблюдается кризис доверия, приведший к фактическому саботажу работы руководителя Офиса его заместителями.

Гончаренко утверждает, что Президент выстраивает параллельную вертикаль управления, обходя Буданова.

"Зеленский лично звонит по телефону заместителям главы Офиса Президента и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова. А если Буданов их вызывает — то им говорят, что они могут и не ходить туда", — отмечает нардеп в своем "инсайде с Банковой".

Парламентарий также обратил внимание на изменение протокола заграничных командировок. Если раньше Президента всегда сопровождал бывший глава ОП, то с нынешним руководителем ситуация иная.

"Не было ни разу, когда бы Зеленский летал с Будановым... Напряженные отношения между Зеленским и Будановым очевидны не просто всем на Банковой, но и многим иностранцам тоже", — подчеркнул депутат.

По словам Гончаренко, такая ситуация свидетельствует о глубоком разрыве в команде: "Председатель ОП живет своей жизнью, Президент — своей".

Напомним, руководитель Офиса президента и эксначальник Главного управления разведки заявил, что он не боится не соглашаться с главой государства Владимиром Зеленским и отстаивать свою точку зрения. Свою позицию Буданов озвучил в интервью "Bloomberg".

"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу спорить с кем угодно", – отметил Кирилл Буданов.

Он также назвал неправильным предположение о том, что Зеленский предложил ему должность руководителя ОП, потому что боялся роста популярности руководителя ГУР и хотел сохранить его в своем окружении.