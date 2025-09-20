Коли в Росії настане паливний колапс: Зеленський дав пряму відповідь

Президент Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів можна порівняти з російським, вони це відчують за паливним дефіцитом. Свою думку Зеленський озвучив під час спілкування із журналістами.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

"Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони. Як тільки кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю черг на заправках", – наголосив український лідер.

Президент наголосив, що на сьогоднішній день виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї.

Володимир Зеленський також звернув увагу, що влада виділяє додаткові гроші на дрони для кожного батальйону.

Зазначимо, під час цього інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає "корейську", "фінську" або будь-яку іншу модель завершення війни. При цьому слід бути готовими до того, що фінального документа про закінчення війни не буде.

У медіа часто припускають, що саме "корейський" сценарій може стати найреальнішим сценарієм завершення війни в Україні. тому журналісти поцікавилися у президента, чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями. Глава держави зазначив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Корея.

За його словами, розмови про той чи інший сценарій – суто гіпотетичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.



