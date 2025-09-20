Когда в России наступит топливный коллапс: Зеленский дал прямой ответ

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами.
Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников
Президент подчеркнул, что на сегодняшний день производство дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия.
Владимир Зеленский также обратил внимание, что власть выделяет дополнительные деньги на дроны для каждого батальона.
Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель завершения войны. При этом нужно быть готовыми к тому, что финального документа об окончании войны не будет.
В медиа часто допускают, что именно "корейский" сценарий может стать наиболее реальным сценарием завершения войны в Украине. поэтому журналисты поинтересовались у президента, может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями. Глава государства отметил, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи.
По его словам, разговоры о том или ином сценарии – чисто гипотетические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.