Когда в России наступит топливный коллапс: Зеленский дал прямой ответ

Президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

"Что касается НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем в сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов. Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны. Как только количество дронов будет сопоставимо с "русскими" – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству очередей на заправках", – отметил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день производство дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия.

Владимир Зеленский также обратил внимание, что власть выделяет дополнительные деньги на дроны для каждого батальона.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель завершения войны. При этом нужно быть готовыми к тому, что финального документа об окончании войны не будет.

В медиа часто допускают, что именно "корейский" сценарий может стать наиболее реальным сценарием завершения войны в Украине. поэтому журналисты поинтересовались у президента, может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями. Глава государства отметил, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи.

По его словам, разговоры о том или ином сценарии – чисто гипотетические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.



