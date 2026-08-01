Київ не зміг відбити масований удар балістикою: Зеленський не стримав емоцій у своєму зверненні

Президент Володимир Зеленський після нічної масованої атаки Росії на Київ заявив, що головною причиною масштабних руйнувань стала критична нестача ракет-перехоплювачів до американських систем Patriot. За його словами, саме через це українській протиповітряній обороні вдалося збити лише одну із 27 балістичних ракет, які окупанти випустили по столиці.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави повідомив, що ліквідація наслідків обстрілу триває від самого ранку. Російський удар зачепив сім районів Києва, де найбільше постраждали житлові квартали. Загалом пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, школу, будівлю посольства Литви та низку об'єктів цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули дев'ятеро людей, ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Президент наголосив, що Росія цілеспрямовано била саме по мирних районах столиці.

Володимир Зеленський звернув увагу, що із 35 випущених по Україні ракет 27 були балістичними – саме вони становлять найбільшу загрозу через надзвичайно короткий час підльоту та складність перехоплення. Водночас українська ППО змогла знищити лише одну таку ціль.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot", — заявив глава держави, наголосивши, що дефіцит перехоплювачів фактично заохочує Росію до нових атак.

Президент закликав міжнародних партнерів якнайшвидше посилити українську систему протиракетної оборони. За його словами, сучасні засоби ППО потрібні Україні не "про запас", а вже зараз, адже кожна поставка антибалістичних ракет означає врятовані життя, тоді як кожне зволікання відкриває агресору нові можливості для ударів по цивільному населенню.

Також видання "Коментарі" повідомляло – звіряча атака РФ на Київ: кількість загиблих стрімко зростає.



