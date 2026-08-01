Киев не смог отразить массированный удар баллистики: Зеленский не сдержал эмоций в своем обращении

Президент Владимир Зеленский после ночной массированной атаки России на Киев заявил, что главной причиной масштабных разрушений стала критическая нехватка ракет-перехватчиков к американским системам Patriot. По его словам, именно поэтому украинской противовоздушной обороне удалось сбить лишь одну из 27 баллистических ракет, которые оккупанты выпустили по столице.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства сообщил, что ликвидация последствий обстрела продолжается с самого утра. Российский удар задел семь районов Киева, где больше всего пострадали жилые кварталы. В общей сложности повреждено 18 многоквартирных домов, школу, здание посольства Литвы и ряд объектов гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, в результате атаки погибли девять человек, еще десятки получили ранения разной степени тяжести. Президент подчеркнул, что Россия целенаправленно избивала именно по мирным районам столицы.

Владимир Зеленский обратил внимание, что из 35 выпущенных по Украине ракет 27 были баллистическими – именно они представляют наибольшую угрозу из-за очень короткого времени подлета и сложности перехвата. В то же время украинское ПВО смогло уничтожить только одну такую цель.

"Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет до Patriot", – заявил глава государства, подчеркнув, что дефицит перехватчиков фактически поощряет Россию к новым атакам.

Президент призвал международных партнеров поскорее усилить украинскую систему противоракетной обороны. По его словам, современные средства ПВО нужны Украине не "про запас", а уже сейчас, ведь каждая поставка антибалистических ракет означает спасенные жизни, в то время как каждое промедление открывает агрессору новые возможности для ударов по гражданскому населению.

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