Іноземні війська в Україні: Зеленський розповів, на чому точно наполягатиме Київ
НОВИНИ

Іноземні війська в Україні: Зеленський розповів, на чому точно наполягатиме Київ

Президент уточнив, йдеться не про заміну українських сил, а про спільну присутність партнерів для посилення безпеки

21 лютого 2026, 08:05
Автор:
Кравцев Сергей

Україна вважає і послідовно відстоює свою позицію про те, що можливе розміщення європейського військового контингенту має бути ближчим до лінії фронту. Така присутність розглядається як фактор стримування та додаткової гарантії безпеки для країни у разі припинення бойових дій. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації агентства Agence France-Presse.

Іноземні війська в Україні: Зеленський розповів, на чому точно наполягатиме Київ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент України повідомив, що Київ хотів би бачити іноземні війська ближче до передової після зупинки бойових дій.

За словами глави держави, йдеться не про заміну українських сил, а про спільну присутність партнерів для посилення безпеки та запобігання повторній агресії.

Український лідер зазначив, що Україна розраховує, що контингент європейських країн стане елементом гарантії безпеки.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і звичайно українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій", — наголосив президент.

За його словами, таке розміщення має бути стримуючим фактором, забезпечуючи додатковий захист для країни та її громадян.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський нібито доручив своїм найближчим радникам підготувати докладну стратегію ведення війни на найближчі три роки. Про це повідомив головний європейський політичний кореспондент The Wall Street Journal Боян Панчевський з посиланням на джерела, поінформовані про внутрішні обговорення.

За словами журналіста, минулого тижня Зеленський провів закриту зустріч у своєму кабінеті з вузьким колом радників, під час якої заявив про фактичний провал мирних переговорів та необхідність готуватися до затяжного протистояння. Це стало несподіванкою для частини його команди, оскільки раніше розглядалися сценарії політичного врегулювання та навіть можливість виборів після потенційної угоди.




Джерело: https://www.france24.com/en/live-news/20260220-zelensky-tells-afp-that-ukraine-is-not-losing-the-war
