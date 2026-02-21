Іноземні війська в Україні: Зеленський розповів, на чому точно наполягатиме Київ

Україна вважає і послідовно відстоює свою позицію про те, що можливе розміщення європейського військового контингенту має бути ближчим до лінії фронту. Така присутність розглядається як фактор стримування та додаткової гарантії безпеки для країни у разі припинення бойових дій. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації агентства Agence France-Presse.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент України повідомив, що Київ хотів би бачити іноземні війська ближче до передової після зупинки бойових дій.

За словами глави держави, йдеться не про заміну українських сил, а про спільну присутність партнерів для посилення безпеки та запобігання повторній агресії.

Український лідер зазначив, що Україна розраховує, що контингент європейських країн стане елементом гарантії безпеки.

"Ми хотіли б бачити контингент ближче до лінії фронту. Звичайно, ніхто не хоче стояти на першій лінії, і звичайно українці хотіли б, щоб наші партнери стояли з нами на передовій", — наголосив президент.

За його словами, таке розміщення має бути стримуючим фактором, забезпечуючи додатковий захист для країни та її громадян.

