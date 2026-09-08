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Грошей уже катастрофічно не вистачає: яка гучна обіцянка Зеленського провалилася з тріском

Народний депутат Кицак розповів про проблеми з виплатами військовим

8 вересня 2026, 19:51
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Кречмаровская Наталия

На початку літа 2026 року президент України Володимир Зеленський анонсував значні підвищення виплат військовим. Після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони розмови про підвищені виплати припинилися. У Раді пояснили причину.

Грошей уже катастрофічно не вистачає: яка гучна обіцянка Зеленського провалилася з тріском

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Богдан Кицак розповів, що нова система фінансового забезпечення наших військовослужбовців, анонсована у червні, не запрацювала. 

“Грошей на цю систему або не передбачили, або не прорахували, так як це необхідно було би зробити. І де-факто станом на вересень ця система не працює, на жаль. І мало того, ми ще сходимося на тому, що є дефіцит майже в трильйон гривень, який потрібно зараз закрити, щоб виплатити те, що зараз прописано”, — зазначив політик.

За його словами, мова навіть не йде про якісь підвищені ставки. Пояснив, що потрібно закрити банально те, що зараз є.

"І важлива мотивація фінансова для військовослужбовців, критично важлива. Міністерство оборони спільно із комітетом профільним зараз працює над тим, що реально можна підняти в рамках грошового забезпечення, щоб дати військовослужбовцям цю позитивну динаміку”, — зауважив політик.

Щодо реальної цифри, то на думку нардепа, 30 тис. — це буде цілком  компромісний варіант.

“Я все ж таки наголошую на тому, що потрібно ставити мінімум 40 тисяч і від цієї цифри відштовхувати. Виходить так, що ми на публічних заходах постійно говоримо, що військовослужбовці, як вони нас захищають, як вони стримують агресію, але це нічим не підкріплено”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові обурені діями ТЦК.




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Джерело: https://t.me/novynylive/212120
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