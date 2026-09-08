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Денег уже катастрофически не хватает: какое громкое обещание Зеленского провалилось с треском

Народный депутат Кицак рассказал о проблемах с выплатами военным

8 сентября 2026, 19:51
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Кречмаровская Наталия

В начале лета 2026 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал значительные повышения выплат военным. После увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны разговоры о повышенных выплатах прекратились. В Раде объяснили причину.

Денег уже катастрофически не хватает: какое громкое обещание Зеленского провалилось с треском

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Богдан Кицак рассказал, что новая система финансового обеспечения наших военнослужащих, анонсированная в июне, не заработала.

"Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали, так как это необходимо было бы сделать. И де-факто на сентябрь эта система не работает, к сожалению. И мало того, мы еще сходимся на том, что есть дефицит почти в триллион гривен, который нужно сейчас закрыть, чтобы выплатить то, что сейчас прописано", — отметил политик.

По его словам, речь даже не идет о каких-то повышенных ставках. Объяснил, что нужно банально закрыть то, что сейчас есть.

"И важная финансовая мотивация для военнослужащих, критически важная. Министерство обороны совместно с профильным комитетом сейчас работает над тем, что реально можно поднять в рамках денежного обеспечения, чтобы дать военнослужащим эту положительную динамику”, — отметил политик.

Что касается реальной цифры, то, по мнению нардепа, 30 тыс. – это будет вполне компромиссный вариант.

"Я все же подчеркиваю то, что нужно ставить минимум 40 тысяч и от этой цифры отталкивать. Выходит так, что мы на публичных мероприятиях постоянно говорим, что военнослужащие, как они нас защищают, как они сдерживают агрессию, но это ничем не подкреплено", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные возмущены действиями ТЦК.




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Источник: https://t.me/novynylive/212120
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