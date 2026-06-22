«Гра на ненависті»: Зеленський виставив президенту Польщі нове звинувачення

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішення польського лідера Кароля Навроцького позбавити його Ордена Білого Орла продиктоване не зовнішньою політикою, а внутрішньою боротьбою за владу в Польщі. Про це глава держави заявив в інтерв’ю ТСН, коментуючи гучний дипломатичний скандал, який останніми днями викликав широкий резонанс як в Україні, так і в Польщі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, ситуація пов’язана насамперед із підготовкою до майбутніх парламентських виборів у Польщі. Він припустив, що Навроцький уже веде політичну кампанію з прицілом на посаду прем’єр-міністра та прагне посилити позиції своєї політичної сили у протистоянні з урядом Дональда Туска.

Президент України заявив, що українська тема стала інструментом польської внутрішньої політики. На його думку, окремі політики намагаються мобілізувати електорат через формування негативних настроїв щодо українців. Зеленський порівняв таку практику з діями угорського прем’єра Віктора Орбана та попередив, що подібна стратегія може мати небезпечні наслідки для відносин між сусідніми народами.

Глава держави наголосив, що політичні дивіденди, здобуті на розпалюванні ворожнечі, завжди мають високу ціну. За його словами, це здатне підірвати довіру між країнами навіть після завершення нинішніх політичних кампаній.

Також Зеленський розповів про свою першу зустріч із Навроцьким. За його словами, польський політик подарував йому книгу про Волинську трагедію відразу після привітання. Президент України зазначив, що раніше не розповідав про цей епізод публічно, однак вирішив зробити це зараз через останні кроки польського лідера.

Водночас Зеленський підкреслив, що Польща залишається демократичною державою, а її громадяни мають самостійно визначати політичний курс країни. Він також нагадав, що Україна сьогодні фактично захищає східний фланг Європи, включно з Польщею, і тому стратегічне партнерство між двома державами має залишатися пріоритетом для обох народів.

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