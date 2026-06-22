«Игра на ненависти»: Зеленский выставил президенту Польши новое обвинение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение польского лидера Кароля Навроцкого избавить его от Ордена Белого Орла продиктовано не внешней политикой, а внутренней борьбой за власть в Польше. Об этом глава государства заявил в интервью ТСН, комментируя громкий дипломатический скандал, который в последние дни вызвал широкий резонанс как в Украине, так и в Польше.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, ситуация прежде всего связана с подготовкой к предстоящим парламентским выборам в Польше. Он предположил, что Навроцкий уже ведет политическую кампанию с прицелом на должность премьер-министра и стремится усилить свою политическую силу в противостоянии с правительством Дональда Туска.

Президент Украины заявил, что украинская тема стала инструментом польской внутренней политики. По его мнению, отдельные политики пытаются мобилизовать электорат из-за формирования негативных настроений по отношению к украинцам. Зеленский сравнил такую практику с действиями венгерского премьера Виктора Орбана и предупредил, что подобная стратегия может иметь опасные последствия для отношений между соседними народами.

Глава государства подчеркнул, что политические дивиденды, добытые на разжигании вражды, всегда имеют высокую цену. По его словам, это способно взорвать доверие между странами даже после завершения нынешних политических кампаний.

Также Зеленский рассказал о своей первой встрече с Навроцким. По его словам, польский политик подарил ему книгу о Волынской трагедии сразу после поздравления. Президент Украины отметил, что ранее не рассказывал об этом эпизоде публично, однако решил сделать это сейчас из-за последних шагов польского лидера.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Польша остается демократическим государством, а его граждане должны самостоятельно определять политический курс страны. Он также напомнил, что Украина сегодня фактически защищает восточный фланг Европы, включая Польшу, и поэтому стратегическое партнерство между двумя государствами должно оставаться приоритетом для обоих народов.

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