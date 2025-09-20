logo_ukra

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Готуємось до штурмів: створення яких військ анонсував Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Готуємось до штурмів: створення яких військ анонсував Зеленський

Президент заявив, що Україна створить окремі штурмові війська, вони будуть сучасними та з дроновою складовою.

20 вересня 2025, 13:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

Готуємось до штурмів: створення яких військ анонсував Зеленський

Штурмові війська. Фото: з відкритих джерел

"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують протягом 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що потрібно вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що й ми. Будемо зараз створювати окремі штурмові війська, це рішення ухвалено", — зазначив президент.

За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все працюватиме".

Він також додав, що у складі Штурмових військ "обов'язково буде дронова складова".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна не розглядає "корейську", "фінську" чи будь-яку іншу модель завершення війни. При цьому слід бути готовими до того, що фінального документа про закінчення війни не буде. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву під час спілкування з представниками мас-медіа зробив президент Володимир Зеленський.

У медіа часто припускають, що саме "корейський" сценарій може стати найреальнішим сценарієм завершення війни в Україні. тому журналісти поцікавилися у президента, чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями. Глава держави зазначив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Корея.

За його словами, розмови про той чи інший сценарій – суто гіпотетичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чоловіки 18-22 років залишають Україну: що тепер говорить Зеленський про своє рішення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини