Готуємось до штурмів: створення яких військ анонсував Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.
Штурмові війська. Фото: з відкритих джерел
За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все працюватиме".
Він також додав, що у складі Штурмових військ "обов'язково буде дронова складова".
У медіа часто припускають, що саме "корейський" сценарій може стати найреальнішим сценарієм завершення війни в Україні. тому журналісти поцікавилися у президента, чи може бути підписана угода про припинення вогню без підписів України та РФ, як це було з Кореями. Глава держави зазначив, що Україна має іншу історію, ніж Південна та Північна Корея.
За його словами, розмови про той чи інший сценарій – суто гіпотетичні. Йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору.
