Готуємось до штурмів: створення яких військ анонсував Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами.

Штурмові війська. Фото: з відкритих джерел

"У нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують протягом 2025 року, безумовно, хороший результат. І ми вирішили, що потрібно вийти в юридичну площину. Росіяни вирішили робити те саме, що й ми. Будемо зараз створювати окремі штурмові війська, це рішення ухвалено", — зазначив президент.

За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все працюватиме".

Він також додав, що у складі Штурмових військ "обов'язково буде дронова складова".

