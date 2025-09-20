logo

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Готовимся к штурмам: создание каких войск анонсировал Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Готовимся к штурмам: создание каких войск анонсировал Зеленский

Президент заявил, что Украина создаст отдельные штурмовые войска, они будут современными и с дроновой составляющей

20 сентября 2025, 13:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о создании штурмовых войск. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами.

Готовимся к штурмам: создание каких войск анонсировал Зеленский

Штурмовые войска. Фото: из открытых источников

"У нас появились штурмовые батальоны, полки, которые показывают в течение 2025 года, безусловно, хороший результат. И мы решили, что нужно выйти в юридическую плоскость. Русские решили делать то же, что и мы. Будем сейчас создавать отдельные штурмовые войска, это решение принято", – отметил президент.

По его словам, сейчас идет подготовка к объявлению этого решения. По мнению Зеленского, "где-то неделя, десять дней, и все будет работать".

Он также добавил, что в составе Штурмовых войск "обязательно будет дронная составляющая".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина не рассматривает "корейскую", "финскую" или любую другую модель завершения войны. При этом нужно быть готовыми к тому, что финального документа об окончании войны не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал президент Владимир Зеленский.

В медиа часто допускают, что именно "корейский" сценарий может стать наиболее реальным сценарием завершения войны в Украине. поэтому журналисты поинтересовались у президента, может ли быть подписано соглашение о прекращении огня без подписей Украины и РФ, как это было с Кореями. Глава государства отметил, что Украина имеет другую историю, чем Южная и Северная Кореи. 

По его словам, разговоры о том или ином сценарии – чисто гипотетические. Речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора.

Также издание "Комментарии" сообщало – мужчины 18-22 лет продолжают покидать Украину: что теперь говорит Зеленский о своем решении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости