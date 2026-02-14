Гарантії чи нова війна: Зеленський попередив світ про пастку «миру» з Путіним

Президент України Володимир Зеленський застеріг міжнародну спільноту від ілюзій щодо швидкого завершення війни без реальних гарантій безпеки. Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції глава держави наголосив: будь-які домовленості без дієвих механізмів стримування можуть виявитися лише паузою перед новою хвилею агресії.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, Кремль не відмовився від імперського мислення і продовжує розглядати війну як інструмент територіальних здобутків.

"Путін радиться більше з царем Петром і імператрицею Єкатериною про територіальні завоювання, ніж із живими людьми про реальне життя", – заявив він.

Президент підкреслив, що російський лідер може уявляти себе царем, але насправді став "рабом війни".

Глава держави наголосив: Україна вже підготувала конкретні домовленості зі США та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки. Саме вони, за його словами, повинні передувати будь-яким мирним угодам. Ключове питання – як забезпечити тривалий мир і не допустити повторення вторгнення.

"У нас є сильні домовленості, готові до підписання з США і Європою. Угода про гарантії безпеки має бути до будь-якої угоди про завершення війни", — підкреслив Зеленський, висловивши сподівання, що позицію Києва почує і нова адміністрація у Вашингтоні.

Президент зауважив, що Україна наполягає: без чітких міжнародних зобов’язань "мир" може виявитися лише коротким перепочинком перед новим витком агресії.

