Гарантії чи нова війна: Зеленський попередив світ про пастку «миру» з Путіним

Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський застеріг міжнародну спільноту від ілюзій щодо швидкого завершення війни без реальних гарантій безпеки. Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції глава держави наголосив: будь-які домовленості без дієвих механізмів стримування можуть виявитися лише паузою перед новою хвилею агресії.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За словами Зеленського, Кремль не відмовився від імперського мислення і продовжує розглядати війну як інструмент територіальних здобутків.
Президент підкреслив, що російський лідер може уявляти себе царем, але насправді став "рабом війни".
Глава держави наголосив: Україна вже підготувала конкретні домовленості зі США та європейськими партнерами щодо гарантій безпеки. Саме вони, за його словами, повинні передувати будь-яким мирним угодам. Ключове питання – як забезпечити тривалий мир і не допустити повторення вторгнення.
Президент зауважив, що Україна наполягає: без чітких міжнародних зобов’язань "мир" може виявитися лише коротким перепочинком перед новим витком агресії.
