Гарантии или новая война: Зеленский предупредил мир о ловушке «мира» с Путиным

Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский предостерег международное сообщество от иллюзий о скором завершении войны без реальных гарантий безопасности. Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности глава государства подчеркнул: любые договоренности без действенных механизмов сдерживания могут оказаться лишь паузой перед новой волной агрессии.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По словам Зеленского, Кремль не отказался от имперского мышления и продолжает рассматривать войну как инструмент территориальных достижений.
Президент подчеркнул, что российский лидер может представлять себя царем, но действительно стал "рабом войны".
Глава государства подчеркнул: Украина уже подготовила конкретные договоренности с США и европейскими партнерами по гарантиям безопасности. Именно они, по его словам, должны предшествовать любым мирным соглашениям. Ключевой вопрос – как обеспечить продолжительный мир и не допустить повторения вторжения.
Президент отметил, что Украина настаивает: без четких международных обязательств "мир" может оказаться лишь короткой передышкой перед новым витком агрессии.
