Гарантии или новая война: Зеленский предупредил мир о ловушке «мира» с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег международное сообщество от иллюзий о скором завершении войны без реальных гарантий безопасности. Во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности глава государства подчеркнул: любые договоренности без действенных механизмов сдерживания могут оказаться лишь паузой перед новой волной агрессии.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, Кремль не отказался от имперского мышления и продолжает рассматривать войну как инструмент территориальных достижений.

"Путин советуется больше с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных завоеваниях, чем с живыми людьми о реальной жизни", – заявил он.

Президент подчеркнул, что российский лидер может представлять себя царем, но действительно стал "рабом войны".

Глава государства подчеркнул: Украина уже подготовила конкретные договоренности с США и европейскими партнерами по гарантиям безопасности. Именно они, по его словам, должны предшествовать любым мирным соглашениям. Ключевой вопрос – как обеспечить продолжительный мир и не допустить повторения вторжения.

"У нас есть сильные договоренности, готовые к подписанию с США и Европой. Соглашение о гарантиях безопасности должно быть в любом соглашении о завершении войны", — подчеркнул Зеленский, выразив надежду, что позицию Киева услышит и новая администрация в Вашингтоне.

Президент отметил, что Украина настаивает: без четких международных обязательств "мир" может оказаться лишь короткой передышкой перед новым витком агрессии.

Читайте на портале "Комментарии" — пока нет ясности, действительно ли Россия готова прекратить войну против Украины, несмотря на участие ее представителей в трехсторонних переговорах с Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.



