Європа на канікулах, а РФ накриває дронами Київ: Зеленський вибухнув докором на адресу партнерів

Поки російські окупанти завдають ударів по Україні, міжнародні партнери дуже слабко реагують. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Останні два тижні весь світ, Європа та світ, які нам допомагають — на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу їм не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто якщо відпустка, то відпустка", — сказав Володимир Зеленський.

Президент також різко засудив дії російських окупантів, які спробували зірвати День знань повітряною тривогою, змусивши школярів ховатись у бомбосховищах. Перебуваючи у відновленому ліцеї Київської області, Глава держави наголосив, що ворог перейшов усі межі моралі, свідомо роблячи маленьких дітей заручниками та безпосередніми учасниками війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – країни Європейського союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.

Раніше "Коментарі" писали – Україна прискорює розробку нового класу зброї – безпілотників-перехоплювачів, які мають протистояти російським реактивним "Шахедам". Як пише CNN, поява більш швидких дронів змусила Київ адаптувати систему протиповітряної оборони, оскільки колишні способи перехоплення стають менш ефективними.



