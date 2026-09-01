Європа на канікулах, а РФ накриває дронами Київ: Зеленський вибухнув докором на адресу партнерів

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Кравцев Сергей
Поки російські окупанти завдають ударів по Україні, міжнародні партнери дуже слабко реагують. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Президент також різко засудив дії російських окупантів, які спробували зірвати День знань повітряною тривогою, змусивши школярів ховатись у бомбосховищах. Перебуваючи у відновленому ліцеї Київської області, Глава держави наголосив, що ворог перейшов усі межі моралі, свідомо роблячи маленьких дітей заручниками та безпосередніми учасниками війни.
Також видання "Коментарі" повідомляло – країни Європейського союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.
Раніше "Коментарі" писали – Україна прискорює розробку нового класу зброї – безпілотників-перехоплювачів, які мають протистояти російським реактивним "Шахедам". Як пише CNN, поява більш швидких дронів змусила Київ адаптувати систему протиповітряної оборони, оскільки колишні способи перехоплення стають менш ефективними.