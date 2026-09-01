logo_ukra

BTC/USD

78056

ETH/USD

2458.68

USD/UAH

44.52

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Європа на канікулах, а РФ накриває дронами Київ: Зеленський вибухнув докором на адресу партнерів
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа на канікулах, а РФ накриває дронами Київ: Зеленський вибухнув докором на адресу партнерів

Український президент відзначив слабку реакцію міжнародних партнерів на російські атаки

1 вересня 2026, 15:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Поки російські окупанти завдають ударів по Україні, міжнародні партнери дуже слабко реагують. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Європа на канікулах, а РФ накриває дронами Київ: Зеленський вибухнув докором на адресу партнерів

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Останні два тижні весь світ, Європа та світ, які нам допомагають — на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Не можу їм не поділитися... відчуттям такого знаєте... "дипломатія по-плану". Тобто якщо відпустка, то відпустка", — сказав Володимир Зеленський.

Президент також різко засудив дії російських окупантів, які спробували зірвати День знань повітряною тривогою, змусивши школярів ховатись у бомбосховищах. Перебуваючи у відновленому ліцеї Київської області, Глава держави наголосив, що ворог перейшов усі межі моралі, свідомо роблячи маленьких дітей заручниками та безпосередніми учасниками війни.               

Також видання "Коментарі" повідомляло – країни Європейського союзу мають передавати Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони, у тому числі ті, у яких добігає кінця термін зберігання. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Євросоюзу в Ірландії.                                           

Раніше "Коментарі" писали – Україна прискорює розробку нового класу зброї – безпілотників-перехоплювачів, які мають протистояти російським реактивним "Шахедам". Як пише CNN, поява більш швидких дронів змусила Київ адаптувати систему протиповітряної оборони, оскільки колишні способи перехоплення стають менш ефективними.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини