Европа на каникулах, а РФ накрывает дронами Киев: Зеленский взорвался упреком в адрес партнеров

Пока российские оккупанты наносят удары по Украине, международные партнеры очень слабло реагируют. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают — на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... ощущением такого знаете... "дипломатия по-плану". То есть, если отпуск, то отпуск", — сказал Владимир Зеленский.

Президент также резко осудил действия российских оккупантов, попытавшихся сорвать День знаний воздушной тревогой, заставив школьников прятаться в бомбоубежищах. Находясь в восстановленном лицее Киевской области, Глава государства подчеркнул, что враг перешел все границы морали, сознательно делая маленьких детей заложниками и непосредственными участниками войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны Европейского союза должны передавать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны, в том числе те, у которых подходит к концу срок хранения. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальной встречей министров иностранных дел Евросоюза в Ирландии.

Ранее "Комментарии" писали – Украина ускоряет разработку нового класса оружия – беспилотников-перехватчиков, которые должны противостоять российским реактивным "Шахедам". Как пишет CNN, появление более быстрых дронов заставило Киев адаптировать систему противовоздушной обороны, поскольку прежние способы перехвата становятся все менее эффективными.



