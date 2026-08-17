Європа готує небачений холодний душ: озвучено гучну заяву про страшну поразку Зеленського

На Заході дедалі більше говорять про корупційні проблеми в Україні та пов'язують їх уже не лише з окремими чиновниками, а й із політичною відповідальністю команди президента Володимира Зеленського. Політичний оглядач і колишній народний депутат Борислав Береза вважає, що така тенденція становить серйозний ризик для України, особливо з огляду на залежність Києва від подальшої підтримки партнерів.

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За його словами, після появи сигналів про можливі труднощі з міжнародним фінансуванням українська влада мала б демонструвати максимальну відкритість у питаннях реформ і боротьби з корупцією. Натомість кількість критичних публікацій у західних медіа лише збільшується.

"Після заяв про те, що незрозуміло, як наповнювати фонд допомоги Україні наступного року, Зеленський мав би показати максимальну лояльність до європейських стандартів і цінностей. Але ми бачимо протилежне: питання корупції все частіше пов'язують уже не просто з Україною, а з Зеленським і його оточенням", — заявив Береза.

Оглядач наголосив, що західна преса дедалі активніше пише про можливе блокування реформ, проблеми в оборонній сфері та корупційні історії навколо представників української влади. На його думку, це свідчить про зміну підходу партнерів, які раніше значно обережніше висловлювалися на цю тему.

Береза також вважає, що проблема безпосередньо стосується перспектив європейської інтеграції України. За його словами, членство в ЄС передбачає незалежні суди, верховенство права та інституції, які не залежать від волі однієї політичної групи.

"Україна в Євросоюзі — це незалежне судочинство і верховенство права. Це означає, що президент не впливає на суди, а суди ухвалюють рішення відповідно до закону. Саме тому боротьба з корупцією та реальні реформи можуть змінити всю систему влади", — пояснив Береза.

Колишній нардеп наголосив, що репутаційні проблеми можуть мати практичні наслідки для всієї держави. Якщо у західних суспільствах виникне переконання, що фінансова та військова допомога супроводжується масштабними зловживаннями, політична підтримка України може ускладнитися.

"Захід уже починає публічно ставити питання, скільки коштів платників податків могло опинитися в корупційних схемах. Це небезпечний сигнал для України. Якщо недовіра до влади стане системною, її наслідки відчує не лише президентська команда — їх відчує вся країна", — зазначив Береза.

"Коментарі" вже писали, що попри можливі санкції з боку Єврокомісії, Польща не збирається відмовлятися від односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Варшава також планує й надалі жорстко контролювати транзит аграрної продукції через свою територію, щоб українське збіжжя не залишалося на польському ринку. Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Стефан Краєвський.