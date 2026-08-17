Европа готовит невиданный холодный душ: озвучено громкое заявление о страшном поражении Зеленского

На Западе все больше говорят о коррупционных проблемах в Украине и связывают их уже не только с отдельными чиновниками, но и с политической ответственностью команды президента Владимира Зеленского. Политический обозреватель и бывший народный депутат Борислав Береза считает, что такая тенденция представляет серьезный риск для Украины, особенно учитывая зависимость Киева от дальнейшей поддержки партнеров.

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По его словам, после появления сигналов о возможных трудностях с международным финансированием украинские власти должны демонстрировать максимальную открытость в вопросах реформ и борьбы с коррупцией. Количество критических публикаций в западных медиа только увеличивается.

"После заявлений о том, что непонятно, как наполнять фонд помощи Украине в следующем году, Зеленский должен показать максимальную лояльность к европейским стандартам и ценностям. Но мы видим обратное: вопросы коррупции все чаще связывают уже не просто с Украиной, а с Зеленским и его окружением", — заявил Береза.

Обозреватель подчеркнул, что западная пресса все активнее пишет о возможном блокировании реформ, проблемах в оборонной сфере и коррупционных историях вокруг представителей украинской власти. По его мнению, это свидетельствует об изменении подхода партнеров, ранее значительно осторожнее высказывавшихся на эту тему.

Береза также считает, что проблема напрямую касается перспектив европейской интеграции Украины. По его словам, членство в ЕС предусматривает независимые суды, верховенство права и институции, не зависящие от воли одной политической группы.

"Украина в Евросоюзе — это независимое судопроизводство и верховенство права. Это значит, что президент не влияет на суды, а суды принимают решение в соответствии с законом. Именно поэтому борьба с коррупцией и реальные реформы могут изменить всю систему власти", — пояснил Береза.

Бывший нардеп подчеркнул, что репутационные проблемы могут иметь практические последствия для всего государства. Если в западных обществах возникнет убеждение, что финансовая и военная помощь сопровождается масштабными злоупотреблениями, то политическая поддержка Украины может осложниться.

"Мероприятие уже начинает публично задавать вопрос, сколько средств налогоплательщиков могло оказаться в коррупционных схемах. Это опасный сигнал для Украины. Если недоверие к власти станет системным, его последствия ощутит не только президентская команда — их почувствует вся страна", — отметил Береза.

"Комментарии" уже писали , что, несмотря на возможные санкции со стороны Еврокомиссии, Польша не собирается отказываться от одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Варшава также планирует и дальше жестко контролировать транзит аграрной продукции через свою территорию, чтобы украинское зерно не оставалось на польском рынке. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Стефан Краевский.