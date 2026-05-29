"Ермак знает много, как никто": нардепы о способности Зеленского "очень легко "сливать" людей"

Кречмаровская Наталия
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался под следствием из-за масштабного коррупционного скандала. Президент Владимир Зеленский ни словом не обмолвился о бывшем соратнике, о котором раньше говорил: "я с ним пришел, с ним и уйду".
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский очень легко "сливает" людей. По его словам, бывшие чиновники рассказывают, что с ними президент не говорил, а о своем увольнении узнавали из новостей.
По словам политика, могло бы быть две реакции – либо защитил Ермака, отметив, что знал его, как достойного человека, как патриота, как своего товарища, либо осудил, отметив, что человек мог обмануть – показывать другое лицо. Однако та или иная реакция Зеленского с указанием, что главное решение должен вынести суд, по словам Гончаренко, была бы приемлемой.
