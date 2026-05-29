"Ермак знает много, как никто": нардепы о способности Зеленского "очень легко "сливать" людей"

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказался под следствием из-за масштабного коррупционного скандала. Президент Владимир Зеленский ни словом не обмолвился о бывшем соратнике, о котором раньше говорил: "я с ним пришел, с ним и уйду".

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский очень легко "сливает" людей. По его словам, бывшие чиновники рассказывают, что с ними президент не говорил, а о своем увольнении узнавали из новостей.

"Случай с Ермаком специальный, потому что он, знает как никто много. И потому здесь история гораздо сложнее. Я не знаю, как будет дальше. Обратите внимание — на эту минуту за эти все две недели новых пленок, есть подозрение, мера пресечения и так далее, а от Зеленского нет ничего. Ноль комментариев, пустота", — отметил народ.

По словам политика, могло бы быть две реакции – либо защитил Ермака, отметив, что знал его, как достойного человека, как патриота, как своего товарища, либо осудил, отметив, что человек мог обмануть – показывать другое лицо. Однако та или иная реакция Зеленского с указанием, что главное решение должен вынести суд, по словам Гончаренко, была бы приемлемой.

"А он просто пытается сделать вид, что все вообще не о нем. Это такой режим снежинка. Это кто-то, где-то, что-то происходит. Это бог знает кто. Кто такой Ермак? Неизвестно... Весь расчет на то, что просто завтра будут другие новости, другие события и просто все уже там через два-три месяца забудут, кто какой Ермак. На это весь расчет", — резюмировал.

