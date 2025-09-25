Експертка з мови тіла пояснила, що насправді думає Зеленський про зміну риторики Трампа

Відносини між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом були непростими. Проте останні заяви Трампа щодо війни в Україні стали несподіваним розворотом. Експертка з мови тіла проаналізувала, що думає український лідер про президента США на тлі його раптової зміни поглядів.

Зеленський та Трамп на Генасамблеї ООН. Фото з відкритих джерел

На початку року візит Зеленського до Білого дому перетворився на скандал, який команда Трампа представила, як нібито неповагу українського лідера до США. Здавалося, що відносини лише погіршуватимуться, а адміністрація Трампа буде тиснути на Україну, зокрема зупинкою поставок зброї.

Однак під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку Трамп несподівано заявив, що Київ може перемогти Росію і повернути всі втрачені території. Ця позиція суттєво відрізнялася від його попередніх коментарів.

Експертка з мови тіла Бет Доусон проаналізувала, як зміну позиції Трампа сприйняв Зеленський під час зустрічі з американським лідером на Генасамблеї ООН. За її словами, "мова тіла українського президента кардинально відрізняється від домінуючої позиції Трампа".

"Його руки сплетені разом, що є жестом стриманості або самовпевненості. Він також трохи нахилений вперед, але його постава та рухи сигналізують про повагу, і ми бачимо це, оскільки він менше сутулий та більше тримає позицію", — каже Доусон.

Вона пояснила, що на обличчі Зеленського були "мікровирази нервозності", такі як "стиснуті губи, рухи погляду". За словами Доусон, це свідчить про те, що український президент "стримує свої емоції перед сильнішим колегою та світовою аудиторією".

Експертка з мови тіла зауважила, що Зеленський часто повертається в бік Трампа, що, за її словами, сигналізує про "увагу, повагу та сильне бажання встановити зв’язок". Потім, у певні моменти, президент використовує невербальні сигнали, які показують, що хоче він встановити зв'язок з американським лідером.

"У ключові моменти Зеленський додає акценту своїм словам за допомогою невербальних сигналів. Коли він каже "дякую, пане президенте", він киває, підкреслюючи свої слова та виявляючи повагу. Коли він наголошує на "дякую за цю зустріч", він розширює очі та повертає голову до Трампа, майже вимагаючи, щоб цю вдячність помітили. І коли він каже "дякую за ваші особисті зусилля, спрямовані на зупинення цієї війни", він розкриває руки, переходячи з закритої пози на відкриту та привабливу. Цей жест сигналізує про чесність, вразливість та прохання про допомогу", — сказала читачка мови тіла.

Якщо поєднати все, що вона побачила, то у Доусон складається враження, що Зеленський "наполегливо працює над тим, щоб скоротити розрив" з Трампом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому Трамп змінив риторику щодо Росії та війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що експерт з мови тіла розшифрував ледь помітні ознаки "нетерпіння" короля Чарльза щодо Трампа.