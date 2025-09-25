Эксперт по языку тела объяснила, что на самом деле Зеленский думает о смене риторики Трампа

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом были непростыми. Однако последние заявления Трампа по поводу войны в Украине стали неожиданным разворотом. Эксперт по языку тела проанализировала, что думает украинский лидер о президенте США на фоне его внезапной смены взглядов.

Зеленский и Трамп в Генассамблее ООН. Фото из открытых источников

В начале года визит Зеленского в Белый дом превратился в скандал, который команда Трампа представила, как будто бы неуважение украинского лидера к США. Казалось, что отношения будут только ухудшаться, а администрация Трампа будет давить на Украину, в частности, остановкой поставок оружия.

Однако, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп неожиданно заявил, что Киев может победить Россию и вернуть все утраченные территории. Эта позиция существенно отличалась от его предыдущих комментариев.

Эксперт по языку тела Бет Доусон проанализировала, как изменение позиции Трампа воспринял Зеленский во время встречи с американским лидером на Генассамблее ООН. По ее словам, "речь тела украинского президента кардинально отличается от доминирующей позиции Трампа".

"Его руки сплетены вместе, что является жестом сдержанности или самоуверенности. Он также немного наклонен вперед, но его осанка и движения сигнализируют об уважении, и мы видим это, поскольку он менее сутул и больше держит позицию", — говорит Доусон.

Она пояснила, что на лице Зеленского были "микровыражения нервозности", такие как "сжатые губы, движения взгляда". По словам Доусон, это свидетельствует о том, что украинский президент "сдерживает свои эмоции перед более сильным коллегой и мировой аудиторией".

Эксперт по языку тела отметила, что Зеленский часто поворачивается в сторону Трампа, что, по ее словам, сигнализирует о "внимании, уважении и сильном желании установить связь". Затем, в определенные моменты, президент использует невербальные сигналы, которые показывают, что он хочет установить связь с американским лидером.

"В ключевые моменты Зеленский придает акцент своим словам с помощью невербальных сигналов. Когда он говорит "спасибо, господин президент", он кивает, подчеркивая свои слова и проявляя уважение. Когда он отмечает "спасибо за эту встречу", он расширяет глаза и поворачивает голову к Трампу, почти требуя, чтобы эту благодарность заметили. И когда он говорит "спасибо за ваши личные усилия, направленные на остановку этой войны", он раскрывает руки, переходя из закрытой позы на открытую и привлекательную. Этот жест сигнализирует о честности, уязвимости и просьбе о помощи", — сказала читательница языка тела.

Если соединить все, что она увидела, то у Доусон создается впечатление, что Зеленский "упорно работает над тем, чтобы сократить разрыв" с Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Трамп сменил риторику в отношении России и войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что эксперт по языку тела расшифровал едва заметные признаки "нетерпения" короля Чарльза по отношению к Трампу.