Є два варіанти: Зеленський розповів, що чекає на Україну взимку

Майбутня зима може стати переломним періодом у російсько-українській війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, позначивши два можливі сценарії подальшого розвитку подій.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, перший варіант передбачає збереження стійкості української армії, що, на його думку, здатне створити умови для початку переговорів із Росією та завершення війни. Зеленський наголосив, що саме дипломатичне врегулювання залишається головним пріоритетом української влади.

Водночас, президент попередив, що існує й інший шлях. За його словами, якщо переговорний процес не відбудеться, Росія може зробити ставку на подальшу ескалацію бойових дій та посилення мобілізаційних заходів.

Зеленський також повідомив про останні дані української розвідки щодо ситуації в оточенні президента РФ Володимира Путіна. За інформацією спецслужб, серед представників російського керівництва сформувалися дві протилежні групи.

Як розповів президент, одна частина оточення Кремля вважає за необхідне шукати шляхи завершення війни, побоюючись подальшого погіршення економічної ситуації в Росії. Інша, навпаки, виступає за продовження бойових дій та розширення військової кампанії.

Український лідер зазначив, що уважно стежить за внутрішніми процесами в російському керівництві, проте наголосив: ключовим фактором для досягнення миру залишається стійкість українських сил оборони на фронті. Саме здатність України утримувати позиції, на думку Зеленського, визначатиме, чи вдасться перевести війну в дипломатичну площину чи конфлікт продовжуватиме розвиватися за сценарієм подальшої ескалації.

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