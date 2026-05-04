Довіра до Зеленського змінилася: КМІС представив нові результати опитування

Рівень довіри до глави української держави Володимира Зеленського знизився на 4 відсоткові пункти порівняно з березнем, проте залишається на досить високому рівні – президентові довіряють 58% респондентів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-27 квітня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Отже, 58% українців зараз довіряють президенту, не довіряють – 36% (баланс довіри-недовіри – 22%). Порівняно з березнем 2026 року рівень довіри трохи знизився. Так, частка тих, хто довіряє В. Зеленському, знизилася з 62% до 58%, а частка 36%. Відповідно, баланс довіри-недовіри був 30% у березні порівняно з 22% зараз”, – зазначили соціологи.

Зазначається, що серед 58%, які довіряють Зеленському, 25% "цілком" довіряють і 33% довіряють "скоріше", а серед тих, хто не довіряє йому, 18% "зовсім" не довіряють і 18% не довіряють "скоріше".

Також соціологи цікавилися, яким українці вбачають майбутнє Зеленського після війни.

28% опитаних відповіли, що хочуть бачити Зеленського президентом і після війни (на початку жовтня 2025 таких було 25%), ще 16% (стільки ж було раніше) вважають, що він може просто залишитися в політиці як голова партії або народний депутат.

У той же час 30% (у жовтні 2025 року було 36%) переконані, що Зеленський повинен піти з політики (і зосередитися на благодійній діяльності, просуванні інтересів України за кордоном чи просто на особистих питаннях), а 15% вважають, що він повинен зазнати кримінального переслідування25 (стільки ж).

Примітно, що лише серед тих, хто "цілком" довіряє, більшість (70%) хочуть бачити Зеленського і далі президентом. А вже серед тих, хто "швидше" довіряє, бачити його президентом і надалі готові лише 28%.

Водночас серед тих, хто "швидше" не довіряє, більшість (62%) вважають, що він має піти з політики, але при цьому відносно небагато (15%) наполягають, що він має зазнати кримінального переслідування. Водночас серед тих, хто "зовсім" не довіряє, більшість (64%) наполягають саме на кримінальному переслідуванні.

Також соціологи відібрали 50 респондентів, які відповіли, що "зовсім" чи "швидше" не довіряють Зеленському, яким поставили питання, чому саме вони не довіряють.

40% із цих людей сказали, що коріння їхньої недовіри – досить тривале, і часто простежується до періоду 2022 року або навіть 2019 року. Деякі їх давали конкретні пояснення – наприклад, розведення військ.

Серед інших причин 32% назвали те, що Зеленський досі не закінчив війну, 28% – не виконав передвиборчі обіцянки, 20% вказали причиною корупцію, 18% – кадрову політику, 12% – некомпетентність, 10% – діяльність ТЦК/мобілізацію та ще 10% – зниження.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Вони довіряють Путіну": Зеленський розкритикував США за ігнорування ударів.



