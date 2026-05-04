Доверие к Зеленскому изменилось: КМИС представил свежие результаты опроса

Уровень доверия к главе украинского государства Владимиру Зеленскому снизился на 4 процентных пункта по сравнению с мартом, однако остается на довольно высоком уровне – президенту доверяют 58% респондентов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 20-27 апреля.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Итак, 58% украинцев сейчас доверяют президенту, не доверяют – 36% (баланс доверия-недоверия – +22%). По сравнению с мартом 2026 года уровень доверия немного снизился. Так, доля тех, кто доверяет В. Зеленскому, снизилась с 62% до 58%, а доля тех, кто не доверяет – выросла с 32% до 36%. Соответственно, баланс доверия-недоверия был +30% в марте по сравнению с +22% сейчас", – отметили социологи.

Отмечается, что среди 58%, которые доверяют Зеленскому, 25% "полностью" доверяют и 33% доверяют "скорее", а среди тех, кто не доверяет ему, 18% "совсем" не доверяют и 18% не доверяют "скорее".

Также социологи интересовались, каким украинцы видят будущее Зеленского после войны.

28% опрошенных ответили, что хотят видеть Зеленского президентом и после войны (в начале октября 2025 года таких было 25%), еще 16% (столько же было ранее) считают, что он может просто остаться в политике как глава партии или народный депутат.

В то же время 30% (в октябре 2025 было 36%) убеждены, что Зеленский должен уйти из политики (и сосредоточиться на благотворительной деятельности, продвижении интересов Украины за рубежом или просто на личных вопросах), а 15% считают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию (столько же было в октябре 2025 года).

Примечательно, что только среди тех, кто "полностью" доверяет, большинство (70%) хотят видеть Зеленского и дальше президентом. А уже среди тех, кто "скорее" доверяет, видеть его президентом и дальше готовы только 28%.

В то же время среди тех, кто "скорее" не доверяет, большинство (62%) считают, что он должен уйти из политики, но при этом относительно немногие (15%) настаивают, что он должен подвергнуться уголовному преследованию. Вместе с тем среди тех, кто "совсем" не доверяет, большинство (64%) настаивают именно на уголовном преследовании.

Также социологи отобрали 50 респондентов, которые ответили, что "совсем" или "скорее" не доверяют Зеленскому, которым задали вопрос, почему именно они не доверяют.

40% из этих людей сказали, что корни их недоверия – довольно длительные, и часто прослеживаются до периода 2022 года или даже 2019 года. Некоторые из них давали конкретные объяснения – например, разведение войск.

Среди других причин 32% назвали то, что Зеленский до сих пор не закончил войну, 28% – не выполнил предвыборные обещания, 20% указали причиной коррупцию, 18% – кадровую политику, 12% некомпетентность, 10% – деятельность ТЦК/мобилизацию и еще 10% – снижение уровня жизни.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Они доверяют Путину": Зеленский раскритиковал США за игнорирование ударов.



