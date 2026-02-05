Доведеться ще почекати: Зеленський назвав рік, коли може бути завершена війна

Завершення бойових дій є головним пріоритетом для Києва і є великою надією, що світу вдасться досягти вже через рік завдяки активним дипломатичним зусиллям та переговорам. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву президент Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю телеканалу France 2.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Я дуже сподіваюся (що через рік в Україні буде мир – ред.). Ми зробимо все, що зможемо. Це наш пріоритет. Мій та моєї команди. Моя команда зараз веде переговори. Наш пріоритет – покласти край цій війні", – зазначив президент.

Він наголосив, що Росія намагається подати свої ультиматуми як пошук компромісу, продовжуючи при цьому атакувати громадянське населення та використовувати холод як зброю. Зеленський наголосив, що чим більше РФ вбиває громадянське населення, тим далі відсуває перспективу реальних домовленостей.

Зеленський додав, що дипломатичний шлях не означає капітуляцію чи ухвалення російських ультиматумів. За його словами, вимога Москви про вихід ЗСУ з усього Донбасу є "червоною лінією".

Президент зазначив, що навіть "заморожування" лінії фронту на поточних позиціях було б "величезною поступкою" з боку України, але він готовий до діалогу, аби зберегти незалежність держави.

"Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Якщо президент Трамп знає, що Путін його боїться, то він не може прийняти всі умови, які ставить російський президент", — наголосив Зеленський.



