logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Доведеться ще почекати: Зеленський назвав рік, коли може бути завершена війна
commentss НОВИНИ Всі новини

Доведеться ще почекати: Зеленський назвав рік, коли може бути завершена війна

Президент натякнув, що цього року завершення війни може не бути

5 лютого 2026, 06:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Завершення бойових дій є головним пріоритетом для Києва і є великою надією, що світу вдасться досягти вже через рік завдяки активним дипломатичним зусиллям та переговорам. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву президент Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю телеканалу France 2.

Доведеться ще почекати: Зеленський назвав рік, коли може бути завершена війна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Я дуже сподіваюся (що через рік в Україні буде мир – ред.). Ми зробимо все, що зможемо. Це наш пріоритет. Мій та моєї команди. Моя команда зараз веде переговори. Наш пріоритет – покласти край цій війні", – зазначив президент.

Він наголосив, що Росія намагається подати свої ультиматуми як пошук компромісу, продовжуючи при цьому атакувати громадянське населення та використовувати холод як зброю. Зеленський наголосив, що чим більше РФ вбиває громадянське населення, тим далі відсуває перспективу реальних домовленостей.

Зеленський додав, що дипломатичний шлях не означає капітуляцію чи ухвалення російських ультиматумів. За його словами, вимога Москви про вихід ЗСУ з усього Донбасу є "червоною лінією".

Президент зазначив, що навіть "заморожування" лінії фронту на поточних позиціях було б "величезною поступкою" з боку України, але він готовий до діалогу, аби зберегти незалежність держави.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу France 2 заявив, що Дональд Трамп має достатньо інструментів впливу на Росію завдяки економіці, санкційній політиці та військовій допомозі. На думку глави держави, саме цей страх диктатора перед лідером США не дозволить Трампу капітулювати перед вимогами Кремля.

"Саме Путін боїться Трампа, а не навпаки. Якщо президент Трамп знає, що Путін його боїться, то він не може прийняти всі умови, які ставить російський президент", — наголосив Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини