Придется еще подождать: Зеленский назвал год, когда может быть завершена война

Завершение боевых действий является главным приоритетом для Киева и есть большая надежда, что мира удастся достичь уже через год благодаря активным дипломатическим усилиям и переговорам. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью телеканалу France 2.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я очень надеюсь (что через год в Украине будет мир – ред.). Мы сделаем все, что сможем. Это наш приоритет. Мой и моей команды. Моя команда сейчас ведет переговоры. Наш приоритет – положить конец этой войне", – отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия пытается подать свои ультиматумы как поиск компромисса, продолжая при этом атаковать гражданское население и использовать холод как оружие. Зеленский подчеркнул, что чем больше РФ убивает гражданское население, тем дальше отодвигает перспективу реальных договоренностей.

Зеленский добавил, что дипломатический путь не означает капитуляцию или принятие российских ультиматумов. По его словам, требование Москвы о выходе ВСУ со всего Донбасса является "красной линией".

Президент отметил, что даже "замораживание" линии фронта на текущих позициях было бы "огромной уступкой" со стороны Украины, но он готов к диалогу, чтобы сохранить независимость государства.

"Именно Путин боится Трампа, а не наоборот. Если президент Трамп знает, что Путин его боится, то он не может принять все условия, которые ставит российский президент", — подчеркнул Зеленский.



