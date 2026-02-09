logo_ukra

«Документи по гарантіях готові»: Зеленський анонсував тиждень значних міжнародних заходів
«Документи по гарантіях готові»: Зеленський анонсував тиждень значних міжнародних заходів

Безпека без альтернатив: Україна готує нові оборонні домовленості з Європою та США

9 лютого 2026, 21:46
Недилько Ксения

Президент України Володимир Зеленський повідомив про інтенсивну підготовку до низки міжнародних зустрічей у Європі та Америці, головною метою яких є фіксація надійних безпекових гарантій для нашої держави.

За словами Глави держави, переговорна група працює щодня, аби пропозиції України трансформувалися у конкретні результати на наступних зустрічах.

"Мир потрібен, надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією", — наголосив Президент.

Спільне розуміння російської загрози

Володимир Зеленський зауважив, що сьогодні європейська спільнота чітко усвідомлює дестабілізуючу роль РФ, що полегшує процес формування спільної оборонної стратегії.

"Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути. Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони", — зазначив Глава держави.

Фундамент для відновлення держави

Президент підкреслив, що створення надійної системи захисту є безальтернативним кроком для майбутнього України.

"Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи", — резюмував він, подякувавши кожному партнеру за підтримку життя і людей.

Українська делегація планує представити свою позицію на міжнародній арені протягом поточного тижня, щоб забезпечити основу для тривалого та справедливого миру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що закінчився другий раунд переговорів в Абу-Дабі. Цього разу досить скупа інформація щодо їх результатів. Чи не єдиним із яких вважається перший у цьому році обмін військовополоненими. Якими є насправді підсумки цих переговорів і чи наблизили вони хоча б на йоту Україну до миру? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.



