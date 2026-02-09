Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об интенсивной подготовке к ряду международных встреч в Европе и Америке, главной целью которых является фиксация надежных гарантий безопасности для нашего государства.

«Документы по гарантиям готовы»: Зеленский анонсировал неделю значительных международных мероприятий

По словам главы государства, переговорная группа работает каждый день, чтобы предложения Украины трансформировались в конкретные результаты на следующих встречах.

"Мир нужен, надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был и чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией", — подчеркнул Президент.

Совместное понимание российской угрозы

Владимир Зеленский отметил, что сегодня европейское сообщество ясно осознает дестабилизирующую роль РФ, что облегчает процесс формирования общей оборонной стратегии.

"Сейчас не осталось в Европе стран, еще не знающих, что такое российское вмешательство и какие российские операции по дестабилизации могут быть. Все видят и то, что делают российские убийцы, российские ракеты, российские дроны", – отметил Глава государства.

Фундамент для восстановления государства

Президент подчеркнул, что создание надежной системы защиты является безальтернативным шагом для будущего Украины.

"Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", — резюмировал он, поблагодарив каждого партнера за поддержку жизни и людей.

Украинская делегация планирует представить свою позицию на международной арене в течение этой недели, чтобы обеспечить основу для длительного и справедливого мира.

