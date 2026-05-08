“Добровільно ніхто не піде”: в Раді розповіли про справжні плани Зеленського

Народна депутатка Анна Скороход прокоментувала інформацію, за якою, якщо Зеленський зникне політично чи фізично, то його функції має виконувати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Ви вірите про відхід Зеленського від влади? Я ось щиро говорю, я не знаю, що має статися, щоб таке трапилося. Напевно, якась кара Божа, чи навпаки, це благословення боже на українську землю. Тоді це може статися. Бо добровільно вони не підуть, повірте. Хто б що не розповідав. Ну а зникнення – це взагалі на межі фантастики”, — зазначила народна депутатка.

Політик нагадала про рішення Конституційного суду щодо президентського терміну та положення Конституції України. За її словами, з огляду на це, виникає питання, як Зеленський може виконувати цю функцію. Адже за конституцією, зауважила Скороход, цю функцію має виконати голова Верховної Ради без певних прав. Однак в Україні цього не відбувається, акцентувала увагу вона.

"Щобільше, у нас же протягнули, що Зеленський вічний президент, поки є воєнний стан. Навіть у Верховній Раді там голосувалася якась постанова. Ось тому, повірте, всіх настільки тримають у тонусі, так висловлюватимемося, що нікуди він не подінеться, не зникне", — підсумувала народна депутатка.

