“Добровільно ніхто не піде”: в Раді розповіли про справжні плани Зеленського

Кречмаровская Наталия
Народна депутатка Анна Скороход прокоментувала інформацію, за якою, якщо Зеленський зникне політично чи фізично, то його функції має виконувати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Володимир Зеленський.
Політик нагадала про рішення Конституційного суду щодо президентського терміну та положення Конституції України. За її словами, з огляду на це, виникає питання, як Зеленський може виконувати цю функцію. Адже за конституцією, зауважила Скороход, цю функцію має виконати голова Верховної Ради без певних прав. Однак в Україні цього не відбувається, акцентувала увагу вона.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленського знову розкритикували в Раді через “плівки Міндіча”. Народний депутат Олексій Гончаренко висловив переконання, що владу потрібно передавати колегіальному органу в Раді. При цьому політик наголосив, що Зеленський знак про масштабні корупційні схеми.