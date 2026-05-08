"Добровольно никто не уйдет": в Раде рассказали о настоящих планах Зеленского

Кречмаровская Наталия
Народная депутат Анна Скороход прокомментировала информацию, по которой, если Зеленский исчезнет политически или физически, то его функции должен выполнять председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Политик напомнила о решении Конституционного суда по президентскому сроку и положениях Конституции Украины. По ее словам, учитывая это, возникает вопрос, как Зеленский может выполнять эту функцию. Ведь по конституции, отметила Скороход, эту функцию должен выполнить глава Верховной Рады без определенных прав. Однако в Украине этого не происходит, акцентировала она.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского снова раскритиковали в Раде из-за "пленки Миндича". Народный депутат Алексей Гончаренко убежден, что власть нужно передавать коллегиальному органу в Раде. При этом политик подчеркнул, что Зеленский знак о масштабных коррупционных схемах.