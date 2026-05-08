"Добровольно никто не уйдет": в Раде рассказали о настоящих планах Зеленского

Народная депутат Анна Скороход прокомментировала информацию, по которой, если Зеленский исчезнет политически или физически, то его функции должен выполнять председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Вы верите об уходе Зеленского от власти? Я вот честно говорю, я не знаю, что должно произойти, чтобы такое случилось. Наверное, какая-то кара Божья, или наоборот, это благословение боже на украинскую землю. Тогда это может произойти. Потому что добровольно они не уйдут, поверьте. Кто бы что ни рассказывал. Ну, а исчезновение – это вообще на грани фантастики”, — отметила народная депутат.

Политик напомнила о решении Конституционного суда по президентскому сроку и положениях Конституции Украины. По ее словам, учитывая это, возникает вопрос, как Зеленский может выполнять эту функцию. Ведь по конституции, отметила Скороход, эту функцию должен выполнить глава Верховной Рады без определенных прав. Однако в Украине этого не происходит, акцентировала она.

"Чем больше, у нас же протянули, что Зеленский вечный президент, пока есть военное положение. Даже в Верховной Раде там голосовалось какое-то постановление. Вот поэтому, поверьте, всех настолько держат в тонусе, так будем выражаться, что никуда он не денется, не исчезнет", — подытожила народная депутат.

