Десять відсотків до миру: головне з новорічного звернення президента Володимира Зеленського



















Своє новорічне звернення президент Володимир Зеленський присвятив переважно темі війни та зусиллям для досягнення миру.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україна робить все можливе для настання миру, але домовленості станом на зараз готові на 90 відсотків.

Президент наголосив, що залишилось 10 відсотків, які визначатимуть долю України та Європи.

"Десять відсотків для збереження мільйонів життів. Десять відсотків рішучості, яка потрібна, аби мир запрацював на всі сто. Десять відсотків такої необхідної єдності та мудрості — української, американської, європейської, всього світу. Десять відсотків до миру", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що віддав би все, аби "у цьому зверненні мати можливість сказати, що й мир настане за декілька хвилин".

"На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю я, ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все", — сказав Зеленський.

Український президент подякував усім у світі, хто підтримує Україну, та хто розуміє, що сьогодні "є тільки два варіанти".

"Або світ зупинить війну Росії, або Росія затягне світ у свою війну. І це шок – шок, що після стількох воєн, після чотирьох років такої війни, війни в Україні, у Європі, на жаль, доводиться це пояснювати багатьом. Ми пояснюємо, повторюємо. І навіть уже змінюються лідери, а питання ті самі", — сказав Зеленський.

За його словами, Росії доведеться закінчити війну, "як тільки вони знайдуть для миру на одну причину більше, аніж воювати".

"Саме тому ми часто кажемо один одному те, що говорять наші хлопці на фронті: все, що нам треба, – це протриматися на один день довше, ніж вони. І додаємо сьогодні: бути на один крок попереду, на одну годину швидше, на одне рішення сміливіше. І хай на одну десяту, але краще. І на десять відсотків, на ті десять відсотків, про які я казав на початку, – на десять відсотків сильніше. І тоді ми виборемо мир стовідсотково. Я бажаю цього всім нам", — додав президент.

