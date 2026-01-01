Десять процентов до мира: главное из новогоднего обращения президента Владимира Зеленского



















Свое новогоднее обращение президент Владимир Зеленский посвятил в основном теме войны и усилиям по достижению мира.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина делает все возможное для наступления мира, но договоренности по состоянию на данный момент готовы на 90 процентов.

Президент подчеркнул, что осталось 10 процентов, которые будут определять судьбу Украины и Европы.

"Десять процентов для сохранения миллионов жизней. Десять процентов решительности, которая нужна, чтобы мир заработал на все сто. Десять процентов столь необходимого единства и мудрости — украинского, американского, европейского, всего мира. Десять процентов до мира", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что отдал бы все, чтобы "в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут".

"К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью я, мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все", — сказал Зеленский.

Украинский президент поблагодарил всех в мире, кто поддерживает Украину, и кто понимает, что сегодня "есть только два варианта".

"Или мир остановит войну России или Россия затянет мир в свою войну. И это шок – шок, который после стольких войн, после четырех лет такой войны, войны в Украине, Европе, к сожалению, приходится это объяснять многим. Мы объясняем, повторяем. И даже уже меняются лидеры, а вопросы те же", — сказал Зеленский.

По его словам, России придется закончить войну, "как только они найдут для мира на одну причину больше, чем воевать".

"Именно поэтому мы часто говорим друг другу то, что говорят наши ребята на фронте: все, что нам нужно – это продержаться на один день дольше, чем они. И добавляем сегодня: быть на один шаг впереди, на один час быстрее, на одно решение смелее. И пусть на одну десятую, но лучше. И на десять процентов, на десять процентов, о которых я говорил в начале, – на десять процентов сильнее. И тогда мы выборим мир полностью. Я желаю этого всем нам", – добавил президент.

