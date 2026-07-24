«Далекобійні санкції» дісталися на вражаючу відстань: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову серію далекобійних ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. За його словами, 24 липня Сили оборони успішно атакували важливе оборонне підприємство у російському Кірові, а також уразили нафтовий об'єкт, розташований майже за 1350 кілометрів від українського кордону.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що підприємство в Кірові виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки, яку російські війська використовують під час масованих атак по українських містах. Саме тому удар по цьому об'єкту він назвав справедливою відповіддю на російські обстріли.

Крім того, президент повідомив про успішне ураження нафтової інфраструктури, наголосивши, що українські "далекобійні санкції" продовжують досягати стратегічних цілей навіть на значній відстані від фронту.

За словами Зеленського, операція не обмежилася лише двома цілями. Українські сили також продовжують системну кампанію проти російської логістики, яка забезпечує окупаційні війська комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням та іншим військовим спорядженням.

Президент висловив подяку військовослужбовцям Збройних сил України, Службі безпеки України та розвідувальним органам, які беруть участь у підготовці та проведенні таких операцій. В Україні неодноразово наголошували, що подібні удари спрямовані на послаблення військового потенціалу Росії та зменшення її можливостей для ведення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські удари по логістичним центрам найбільшого російського маркетплейсу Wildberries стали одним із найчутливіших епізодів війни для росіян. Як пише The Wall Street Journal, вперше за довгий час наслідки бойових дій безпосередньо торкнулися повсякденного життя мільйонів росіян, які регулярно користуються сервісом.



