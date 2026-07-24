logo_ukra

BTC/USD

63952

ETH/USD

1859.01

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент «Далекобійні санкції» дісталися на вражаючу відстань: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

«Далекобійні санкції» дісталися на вражаючу відстань: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ

Президент повідомив про ураження стратегічного підприємства у Кірові та нафтового об'єкта в глибокому тилу РФ, які працювали на російську військову машину

24 липня 2026, 12:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову серію далекобійних ударів по військовій та логістичній інфраструктурі Росії. За його словами, 24 липня Сили оборони успішно атакували важливе оборонне підприємство у російському Кірові, а також уразили нафтовий об'єкт, розташований майже за 1350 кілометрів від українського кордону.

«Далекобійні санкції» дісталися на вражаючу відстань: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави зазначив, що підприємство в Кірові виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки, яку російські війська використовують під час масованих атак по українських містах. Саме тому удар по цьому об'єкту він назвав справедливою відповіддю на російські обстріли.

Крім того, президент повідомив про успішне ураження нафтової інфраструктури, наголосивши, що українські "далекобійні санкції" продовжують досягати стратегічних цілей навіть на значній відстані від фронту.

За словами Зеленського, операція не обмежилася лише двома цілями. Українські сили також продовжують системну кампанію проти російської логістики, яка забезпечує окупаційні війська комплектуючими для безпілотників, навігаційним обладнанням та іншим військовим спорядженням.

Президент висловив подяку військовослужбовцям Збройних сил України, Службі безпеки України та розвідувальним органам, які беруть участь у підготовці та проведенні таких операцій. В Україні неодноразово наголошували, що подібні удари спрямовані на послаблення військового потенціалу Росії та зменшення її можливостей для ведення війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські удари по логістичним центрам найбільшого російського маркетплейсу Wildberries стали одним із найчутливіших епізодів війни для росіян. Як пише The Wall Street Journal, вперше за довгий час наслідки бойових дій безпосередньо торкнулися повсякденного життя мільйонів росіян, які регулярно користуються сервісом.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини