«Дальнобойные санкции» достались на впечатляющее расстояние: Зеленский раскрыл детали новых ударов по РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой серии дальнобойных ударов по военной и логистической инфраструктуре России. По его словам, 24 июля Силы обороны успешно атаковали важное оборонное предприятие в российском Кирове, а также поразили нефтяной объект, расположенный почти в 1350 километрах от украинской границы.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что предприятие в Кирове производит компоненты для авиационной и ракетной техники, используемые российскими войсками при массированных атаках по украинским городам. Именно поэтому удар по этому объекту он назвал справедливым ответом на обстрелы.

Кроме того, президент сообщил об успешном поражении нефтяной инфраструктуры, подчеркнув, что украинские "дальнобойные санкции" продолжают достигать стратегических целей даже на значительном расстоянии от фронта.

По словам Зеленского, операция не ограничилась только двумя целями. Украинские силы также продолжают системную кампанию против российской логистики, обеспечивающей оккупационные войска комплектующими для беспилотников, навигационным оборудованием и другим военным снаряжением.

Президент выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил Украины, Службе безопасности Украины и разведывательным органам, участвующим в подготовке и проведении таких операций. В Украине неоднократно отмечали, что подобные удары направлены на ослабление военного потенциала России и уменьшение ее возможностей для ведения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские удары по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса Wildberries стали одним из самых чувствительных эпизодов войны для россиян. Как пишет The Wall Street Journal, впервые за долгое время последствия боевых действий напрямую затронули повседневную жизнь миллионов россиян, регулярно пользующихся сервисом.



