Цифровий відкат Путіна: Президент України пояснив, як Київ діставатиме росіян через нову мережу Max

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з пресою розкрив деталі інформаційного протистояння в цифровому просторі. Коментуючи блокування Telegram у Росії, він підкреслив, що Україна використовує цей месенджер для впливу на територію агресора. "Скажу відверто, ми також працюємо через Telegram у Росії", — заявив голова держави, додавши, що українські служби ефективно виявляють і протидіють аналогічній діяльності російських спецмереж в Україні.

Попри те, що обмеження доступу до Telegram ускладнює комунікацію з російським суспільством, Україна вже готує відповідь на появу нової російської мережі Max. Президент запевнив, що отримав відповідну доповідь: "Ми до Max теж доберемося", — наголосив він.

Зеленський охарактеризував дії Кремля щодо обмеження зв’язку та соцмереж як прагнення до абсолютного нагляду. На його думку, будівництво такої системи контролю — це "крок на 100 років назад". Глава держави іронічно зауважив, що за такої динаміки росіяни "можуть скоро переходити на паперову пошту, на телеграфи та коней", фактично ізолюючи себе від сучасного світу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська влада посилює контроль над інтернетом, щоб стримати можливе невдоволення населення на тлі війни проти України. Росіяни проти війни та путіна Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми словами, головна мета розширення повноважень у сфері інтернету — зміцнення контролю над внутрішньою ситуацією в країні.