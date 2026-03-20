Цифровой откат Путина: Президент Украины объяснил, как Киев будет доставать россиян через новую сеть Max

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с прессой раскрыл детали информационного противостояния в цифровом пространстве. Комментируя блокировку Telegram в России, он подчеркнул, что Украина использует этот мессенджер для воздействия на территорию агрессора. "Скажу откровенно, мы также работаем через Telegram в России", — заявил глава государства, добавив, что украинские службы эффективно проявляют и противодействуют аналогичной деятельности российских спецсетей в Украине.

Несмотря на то, что ограничение доступа к Telegram усложняет коммуникацию с российским обществом, Украина готовит ответ на появление новой российской сети Max. Президент заверил, что получил соответствующий доклад: "Мы до Max тоже доберемся", — подчеркнул он.

Зеленский охарактеризовал действия Кремля по ограничению связи и соцсетей как стремление к абсолютному надзору. По его мнению, строительство такой системы контроля – это "шаг на 100 лет назад". Глава государства иронически заметил, что при такой динамике россияне "могут скоро переходить на бумажную почту, телеграфы и лошадей", фактически изолируя себя от современного мира.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские власти усиливают контроль над интернетом, чтобы сдержать возможное недовольство населения на фоне войны против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, главная цель расширения полномочий в сфере интернета – укрепление контроля над внутренней ситуацией в стране.