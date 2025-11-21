Чому Зеленський загнав себе у глухий кут: що відбудеться, якщо він підпише мирний план Трампа

Ситуація навколо мирної ініціативи адміністрації Трампа досить сумна і складна не тільки для президента України Володимира Зеленського, а й в цілому для України. Вся справа у тому, що Зеленський звик до того, що з ним мусить рахуватися Захід, бо йому діватися нікуди. Тому сварився із Заходом, показував свої примхи. А у середині країни будував вертикаль, яка дуже схожа на ту, що була за Януковича. Розумів, що нині протести малоймовірні. Про це розповідає політичний аналітик і журналіст Юрій Луканов.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

"А потім прийшов до влади у США такий же шоумен, який ніжно любить путіна. Він відмовився розуміти важливість України. Він скоріше хоче догодити путіну. Стопудово саме американці сприяли розслідуванню Міндічгейта. І тепер Зеленський між двох вогнів", – зазначив журналіст.

Він продовжує, з одного боку, на президента тисне Трамп, який розробив з путіним план капітуляції України, а, з іншого боку, суспільство, якого він змучив, але суспільство, крім усього іншого, не погодиться на капітуляцію. Якщо Володимир Зеленський хоч щось таке підпише, то йому навряд чи народ пробачить.. Сам себе загнав у глухий кут.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нардеп Олексій Гончаренко заявив, що в мережі почав циркулювати документ, який нібито є варіантом "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні. За його словами, він складається з 28 пунктів і частково нагадує підходи американської адміністрації до врегулювання ситуації в Газі. Офіційного підтвердження автентичності документа немає.

У документі, який поширюють онлайн, ідеться про низку політичних, безпекових, економічних та територіальних положень, серед яких:

• визнання суверенітету України;

• закріплення позаблокового статусу України та відмова від вступу до НАТО на конституційному рівні;

• обмеження чисельності Збройних сил;

• збереження без’ядерного статусу;

• визнання Криму, Донецька і Луганська де-факто російськими;

• "заморожування" ситуації в Херсонській та Запорізькій областях на лінії зіткнення;

• створення демілітаризованої буферної зони під фактичним контролем РФ;

• зобов’язання сторін не змінювати кордони силою;

• відсутність сил НАТО на території України;

• розміщення винищувачів НАТО в Польщі.



